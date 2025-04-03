https://ria.ru/20250403/sanktsii-2009074680.html

Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico

Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 03.04.2025

Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico

Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:10:00+03:00

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2025-04-03T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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европа

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер передавало, что Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. "Европейские страны настаивают на том, что они не смягчат санкции в отношении России до тех пор, пока не закончится война и, возможно, даже после этого", - говорится в публикации. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, европа, владимир путин, politico, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика