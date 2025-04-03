Рейтинг@Mail.ru
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sanktsii-2009074680.html
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 03.04.2025
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico
Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:10:00+03:00
2025-04-03T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
politico
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер передавало, что Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. "Европейские страны настаивают на том, что они не смягчат санкции в отношении России до тех пор, пока не закончится война и, возможно, даже после этого", - говорится в публикации. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин, politico, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico

Politico: ЕС может не смягчить санкции против России после окончания конфликта

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер передавало, что Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп попал в ловушку Киева и Европы
2 апреля, 08:00
"Европейские страны настаивают на том, что они не смягчат санкции в отношении России до тех пор, пока не закончится война и, возможно, даже после этого", - говорится в публикации.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир
2 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинPoliticoЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала