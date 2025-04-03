https://ria.ru/20250403/sanktsii-2009074680.html
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 03.04.2025
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico
Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:10:00+03:00
2025-04-03T12:10:00+03:00
2025-04-03T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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европа
владимир путин
politico
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер передавало, что Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. "Европейские страны настаивают на том, что они не смягчат санкции в отношении России до тех пор, пока не закончится война и, возможно, даже после этого", - говорится в публикации. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, европа, владимир путин, politico, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Европа может не смягчить санкции против России, пишет Politico
Politico: ЕС может не смягчить санкции против России после окончания конфликта