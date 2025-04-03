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Санчес назвал пошлины США возвратом к позапрошлому веку - РИА Новости, 03.04.2025
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14:36 03.04.2025 (обновлено: 16:30 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/sanches-2009115950.html
Санчес назвал пошлины США возвратом к позапрошлому веку
Санчес назвал пошлины США возвратом к позапрошлому веку - РИА Новости, 03.04.2025
Санчес назвал пошлины США возвратом к позапрошлому веку
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму 19 века", а также объявил о запуске государственного плана по защите... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:36:00+03:00
2025-04-03T16:30:00+03:00
сша
испания
европа
педро санчес
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму 19 века", а также объявил о запуске государственного плана по защите испанской экономики от торговых пошлин на сумму 14,1 миллиарда евро. "Возврат (США - ред.) к протекционизму 19 века... на мой взгляд, не самый умный метод справляться с вызовами 21 века... Сегодня мы развернем план ответа и перезапуска торговли для смягчения негативных последствий торговой войны, начатой администрацией (президента США) Трампа... Этот план подразумевает 14,1 миллиарда евро", - завил Санчес в ходе срочного саммита с представителями отраслей экономики, которые могут пострадать от повышения таможенных пошлин США. Как сообщил глава правительства, 7,4 миллиарда евро из этой суммы представляют собой новые средства, а остальные деньги будут взяты из уже ранее выделенных средств на меры по защите экономики. Кроме того, Санчес призвал Европу сообща отреагировать на торговые меры со стороны США путем наращивания объединения общеевропейского рынка, расширения торговых связей с другими странами, а также принятием пакета мер, направленных на защиту европейской экономики от пошлин. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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сша, испания, европа, педро санчес, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Испания, Европа, Педро Санчес, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Санчес назвал пошлины США возвратом к позапрошлому веку

Премьер Испании Санчес назвал пошлины США возвратом к протекционизму 19 века

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму 19 века", а также объявил о запуске государственного плана по защите испанской экономики от торговых пошлин на сумму 14,1 миллиарда евро.
"Возврат (США - ред.) к протекционизму 19 века... на мой взгляд, не самый умный метод справляться с вызовами 21 века... Сегодня мы развернем план ответа и перезапуска торговли для смягчения негативных последствий торговой войны, начатой администрацией (президента США) Трампа... Этот план подразумевает 14,1 миллиарда евро", - завил Санчес в ходе срочного саммита с представителями отраслей экономики, которые могут пострадать от повышения таможенных пошлин США.
Как сообщил глава правительства, 7,4 миллиарда евро из этой суммы представляют собой новые средства, а остальные деньги будут взяты из уже ранее выделенных средств на меры по защите экономики.
Кроме того, Санчес призвал Европу сообща отреагировать на торговые меры со стороны США путем наращивания объединения общеевропейского рынка, расширения торговых связей с другими странами, а также принятием пакета мер, направленных на защиту европейской экономики от пошлин.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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