https://ria.ru/20250403/samozanyatye-2008952893.html

Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей

Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей - РИА Новости, 03.04.2025

Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей

Свыше 1,6 триллиона рублей составил доход самозанятых, ведущих свою деятельность в Москве, за все время действия налога на профессиональный доход, сообщила... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:00:00+03:00

2025-04-03T09:00:00+03:00

2025-04-03T09:00:00+03:00

мария багреева

поддержка бизнеса

москва

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости.Свыше 1,6 триллиона рублей составил доход самозанятых, ведущих свою деятельность в Москве, за все время действия налога на профессиональный доход, сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Мария Багреева.Она уточнила, что в столице для местных бизнесменов созданы комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности. Город предлагает для них разные меры поддержки - от образовательных программ до субсидий и кредитов по льготным ставкам. Эта помощь позволяет предпринимателям развивать бизнес в разных направлениях, форматах и масштабах."На 1 марта 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло 1,97 миллиона человек. Это 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, превысил 1,6 триллиона рублей", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.Налог на профессиональный доход востребован москвичами, которые работают на себя и не нанимают других работников. Плюсы этой формы ведения бизнеса: простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.Самые популярные виды бизнеса у самозанятых, указавших их при регистрации: пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а еще строительство.Как уточнила Багреева, за первые два месяца текущего года самозанятые пополнили столичный бюджет на 3,1 миллиарда рублей. Данный показатель на 41% больше, чем в начале прошлого года. Самозанятые за все время действия налогового режима пополнили бюджет Москвы на сумму свыше 42 миллиардов рублей.За первые два месяца этого года самозанятые столицы выдали клиентам свыше 54 миллионов чеков, это число в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателя говорит о росте деловой активности столичных самозанятых. По данным на конец февраля, средний размер чека составил 3028 рублей.Москва предлагаем тем, кто хочет стать самозанятым, современную инфраструктуру для профессиональной самореализации.На территории столицы ведет свою деятельность центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего". Он находится по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Здесь можно пройти обучение на профессии в различных сферах. Максимальный срок обучения составляет 3,5 месяца. Центр предлагает 75 различных профессий. После обучения горожане могут успешно трудоустроиться или открыть свое дело.Кроме того, в столичном центре "Моя работа", расположенном на улице Шаболовке, работает экосистема полного цикла "Самозанятость в руки". Благодаря этому проекту горожане могут получить консультации по открытию бизнеса, а также посетить занятия по профориентации и развитию предпринимательских навыков. Также в центре проводят тестирование, которое помогает определить уровень подготовки к ведению бизнеса, получить индивидуальные консультации и получить важные знания на тренингах и вебинарах.

https://ria.ru/20250328/bagreeva-2007774668.html

https://ria.ru/20250327/bagreeva-2007550960.html

https://realty.ria.ru/20250321/moskva-2006372861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мария багреева, поддержка бизнеса , москва