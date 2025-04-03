https://ria.ru/20250403/sahalin-2009024618.html

Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую

Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую - РИА Новости, 03.04.2025

Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую

Очередная крупная партия необходимого бойцам на передовой оборудования отправлена с Сахалина на фронт, сообщило правительство региона. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:03:00+03:00

2025-04-03T07:03:00+03:00

2025-04-03T07:03:00+03:00

надежные люди

технологии

сахалинская область

валерий лимаренко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Очередная крупная партия необходимого бойцам на передовой оборудования отправлена с Сахалина на фронт, сообщило правительство региона. По информации пресс-службы, в состав гуманитарного груза вошли также комплекты связи и 3D-принтеры. Спецтехнику военным лично передал губернатор Валерий Лимаренко. "Мы регулярно отправляем технику и оборудование нашим воинам. В этот раз передаем эффективные комплекты связи, которые так востребованы на фронте, современные 3D-принтеры для оперативной печати запчастей к дронам. Мы закупаем то, что необходимо нашим военнослужащим. И в тоже время помогаем их семьям в решении бытовых вопросов и проблем, с которыми они к нам обращаются", – цитирует пресс-служба в сообщении главу региона. Сахалин и Курилы регулярно отправляют землякам партии полезного груза на фронт. Ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, беспилотники, системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы и другое необходимое оборудование и снаряжение. С начала проведения специальной военной операции в регионе по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Реализуется проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Также запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников СВО, позволяющая им пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв региона. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".

https://ria.ru/20241202/pomosch-1986781840.html

https://ria.ru/20240826/sakhalin-1968442728.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф)