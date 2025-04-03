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Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую - РИА Новости, 03.04.2025
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Надежные люди
 
07:03 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sahalin-2009024618.html
Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую
Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую - РИА Новости, 03.04.2025
Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую
Очередная крупная партия необходимого бойцам на передовой оборудования отправлена с Сахалина на фронт, сообщило правительство региона. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:03:00+03:00
2025-04-03T07:03:00+03:00
надежные люди
технологии
сахалинская область
валерий лимаренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Очередная крупная партия необходимого бойцам на передовой оборудования отправлена с Сахалина на фронт, сообщило правительство региона. По информации пресс-службы, в состав гуманитарного груза вошли также комплекты связи и 3D-принтеры. Спецтехнику военным лично передал губернатор Валерий Лимаренко. "Мы регулярно отправляем технику и оборудование нашим воинам. В этот раз передаем эффективные комплекты связи, которые так востребованы на фронте, современные 3D-принтеры для оперативной печати запчастей к дронам. Мы закупаем то, что необходимо нашим военнослужащим. И в тоже время помогаем их семьям в решении бытовых вопросов и проблем, с которыми они к нам обращаются", – цитирует пресс-служба в сообщении главу региона. Сахалин и Курилы регулярно отправляют землякам партии полезного груза на фронт. Ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, беспилотники, системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы и другое необходимое оборудование и снаряжение. С начала проведения специальной военной операции в регионе по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Реализуется проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Также запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников СВО, позволяющая им пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв региона. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20241202/pomosch-1986781840.html
https://ria.ru/20240826/sakhalin-1968442728.html
сахалинская область
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технологии, сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, Технологии, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сахалин отправил партию спецтехники землякам на передовую

Сахалин отправил на фронт партию необходимого бойцам на передовой оборудования

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиПосылки, собранные жителями Сахалина
Посылки, собранные жителями Сахалина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Посылки, собранные жителями Сахалина. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Очередная крупная партия необходимого бойцам на передовой оборудования отправлена с Сахалина на фронт, сообщило правительство региона.
По информации пресс-службы, в состав гуманитарного груза вошли также комплекты связи и 3D-принтеры. Спецтехнику военным лично передал губернатор Валерий Лимаренко.
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"Мы регулярно отправляем технику и оборудование нашим воинам. В этот раз передаем эффективные комплекты связи, которые так востребованы на фронте, современные 3D-принтеры для оперативной печати запчастей к дронам. Мы закупаем то, что необходимо нашим военнослужащим. И в тоже время помогаем их семьям в решении бытовых вопросов и проблем, с которыми они к нам обращаются", – цитирует пресс-служба в сообщении главу региона.
Сахалин и Курилы регулярно отправляют землякам партии полезного груза на фронт. Ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, беспилотники, системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы и другое необходимое оборудование и снаряжение.
С начала проведения специальной военной операции в регионе по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Реализуется проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Также запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников СВО, позволяющая им пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв региона.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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