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Глава Мордовии намерен внедрять новые подходы для повышения рождаемости - РИА Новости, 03.04.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:49 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/rozhdaemost-2009176149.html
Глава Мордовии намерен внедрять новые подходы для повышения рождаемости
Глава Мордовии намерен внедрять новые подходы для повышения рождаемости - РИА Новости, 03.04.2025
Глава Мордовии намерен внедрять новые подходы для повышения рождаемости
Глава Мордовии Артём Здунов, возглавивший комиссию Государственного совета России по направлению "Семья", намерен искать и внедрять новые подходы для повышения... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:49:00+03:00
2025-04-03T17:49:00+03:00
республика мордовия
россия
новгородская область
артем здунов
андрей никитин (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов, возглавивший комиссию Государственного совета России по направлению "Семья", намерен искать и внедрять новые подходы для повышения рождаемости в стране, сообщает пресс-служба главы региона. Указом президента России от 2 апреля глава Мордовии назначен председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья". Ранее комиссию курировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В феврале он покинул пост главы региона и был назначен заместителем главы Минтранса РФ. Глава Мордовии поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и отметил, что "нацпроект "Семья" - президентская инициатива, которая объединяет всех жителей страны, все органы власти, общественность, бизнес вокруг важнейшей задачи – поддержать семьи с детьми, увеличить их количество, укрепить семейные ценности". В этом направлении, по словам Здунова, уже проведена большая работа, реализован ряд важных инициатив. Он подчеркнул, что помощник президента Алексей Геннадьевич Дюмин, который координирует всю работу Госсовета, обратил внимание на важность повышения уровня и качества жизни семей с детьми, обеспечения родителей достойной работой, охраны здоровья, доступности образования, культурных и спортивных мероприятий. "Площадка Госсовета позволяет эффективно и предметно обсуждать все полезные инициативы с привлечением губернаторского корпуса, специалистов, органов власти. Будем активно искать и внедрять новые подходы, чтобы решать главную задачу – повышать рождаемость в нашей стране, для которой большая, дружная и здоровая семья испокон веков была и остается главной ценностью", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Ранее сообщалось, что в Мордовии вводится новая мера социальной поддержки семей с детьми - предоставление жилья по договорам найма с правом выкупа. Воспользоваться ею смогут работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, которые станут родителями в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. При этом оба супруга или родитель ребенка в неполной семье должны проживать в Мордовии и вести непрерывную трудовую деятельность в регионе не менее года на момент заключения договора найма.
https://ria.ru/20250328/mordoviya-2008045142.html
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россия, новгородская область, артем здунов, андрей никитин (политик)
Республика Мордовия, Россия, Новгородская область, Артем Здунов, Андрей Никитин (политик)
Глава Мордовии намерен внедрять новые подходы для повышения рождаемости

Глава Мордовии Здунов намерен внедрять новые подходы для повышения рождаемости

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов, возглавивший комиссию Государственного совета России по направлению "Семья", намерен искать и внедрять новые подходы для повышения рождаемости в стране, сообщает пресс-служба главы региона.
Указом президента России от 2 апреля глава Мордовии назначен председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья". Ранее комиссию курировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В феврале он покинул пост главы региона и был назначен заместителем главы Минтранса РФ.
Семья - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мордовия будет предоставлять жилье по найму семьям с детьми
28 марта, 20:57
Глава Мордовии поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и отметил, что "нацпроект "Семья" - президентская инициатива, которая объединяет всех жителей страны, все органы власти, общественность, бизнес вокруг важнейшей задачи – поддержать семьи с детьми, увеличить их количество, укрепить семейные ценности". В этом направлении, по словам Здунова, уже проведена большая работа, реализован ряд важных инициатив. Он подчеркнул, что помощник президента Алексей Геннадьевич Дюмин, который координирует всю работу Госсовета, обратил внимание на важность повышения уровня и качества жизни семей с детьми, обеспечения родителей достойной работой, охраны здоровья, доступности образования, культурных и спортивных мероприятий.
"Площадка Госсовета позволяет эффективно и предметно обсуждать все полезные инициативы с привлечением губернаторского корпуса, специалистов, органов власти. Будем активно искать и внедрять новые подходы, чтобы решать главную задачу – повышать рождаемость в нашей стране, для которой большая, дружная и здоровая семья испокон веков была и остается главной ценностью", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Глава Мордовии Здунов рассказал Файзуллину о работе по нацроектам
6 марта, 15:03
Ранее сообщалось, что в Мордовии вводится новая мера социальной поддержки семей с детьми - предоставление жилья по договорам найма с правом выкупа. Воспользоваться ею смогут работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, которые станут родителями в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. При этом оба супруга или родитель ребенка в неполной семье должны проживать в Мордовии и вести непрерывную трудовую деятельность в регионе не менее года на момент заключения договора найма.
 
Республика МордовияРоссияНовгородская областьАртем ЗдуновАндрей Никитин (политик)
 
 
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