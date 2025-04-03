https://ria.ru/20250403/rostov-2009144064.html

В Ростове изменят подход к планированию развития дорожной сети

В Ростове изменят подход к планированию развития дорожной сети - РИА Новости, 03.04.2025

В Ростове изменят подход к планированию развития дорожной сети

Развитию дорожной сети в новых жилых районах Ростова-на-Дону власти Ростова уделят особое внимание в текущем году, сообщил глава города Александр Скрябин на... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:22:00+03:00

2025-04-03T16:22:00+03:00

2025-04-03T16:22:00+03:00

ростовская область

ростов-на-дону

александр скрябин

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Развитию дорожной сети в новых жилых районах Ростова-на-Дону власти Ростова уделят особое внимание в текущем году, сообщил глава города Александр Скрябин на совещании, посвященном дорожной отрасли. По его словам, в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется обновить покрытие на 37 улицах города. Также будет проведен ямочный ремонт на площади 34 тысячи квадратных метрах. Скрябин поручил согласовывать эти работы с обращениями ростовчан, чтобы ремонт проводился там, где он действительно нужен. "Одно из ключевых направлений - развитие дорожной сети в новых жилых районах. Необходимо избегать ошибок, подобных тем, что сейчас приходится исправлять в Суворовском микрорайоне", - сказал глава города. По данным департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, работа над развитием транспортной инфраструктуры новых территорий жилой застройки, таких как микрорайоны Суворовский, Левенцовский и Левобережная зона, уже ведется. Разработан большой объем проектной документации, получены заключения госэкспертизы. Среди других важных задач на текущий год остаются ремонт и обслуживание ливневой канализации, восстановление дорог после аварийных работ, расширение полос для общественного транспорта, упорядочивание эвакуации автомобилей, а также развитие грузового каркаса города. Также глава города призвал к стратегическому планированию развития дорожной сети. "Важно не только решать текущие проблемы, но и учитывать будущий рост населения, увеличение трафика и развитие новых районов. Это позволит создать надежную дорожную инфраструктуру, рассчитанную на перспективу", - отметил Скрябин. Департаменту автодорог поручено пересмотреть подход к планированию, включив в стратегию как краткосрочные, так и долгосрочные меры.

https://ria.ru/20250327/podderzhka-2007740957.html

https://ria.ru/20250327/data-2007740750.html

ростов-на-дону

ростовская область

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ростов-на-дону, александр скрябин, ростовская область