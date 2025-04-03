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России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2025
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11:12 03.04.2025 (обновлено: 11:24 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rossija-2009058899.html
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2025
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин
России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:12:00+03:00
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россия
михаил мишустин
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технологии
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым в четверг. В ходе встречи Мишустин отметил, что компания является одним из крупнейших поставщиков сложного медицинского оборудования в России. "Вы практически первыми стали производить отечественные маммографы, рентгеновские аппараты. Тысячи единиц медицинской техники, которую вы производите, не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. Это такой очень большой вклад в том числе в промышленный, технологический суверенитет в области медицинских технологий. А это очень важно – иметь свои суверенные решения в этой области", - подчеркнул Мишустин.
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россия, михаил мишустин, кем стать, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Кем стать, Технологии
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин

Мишустин: России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент ЗАО "Медицинские технологии" Анатолий Дабагов во время встречи. 3 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент ЗАО Медицинские технологии Анатолий Дабагов во время встречи. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент ЗАО "Медицинские технологии" Анатолий Дабагов во время встречи. 3 апреля 2025
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым в четверг.
В ходе встречи Мишустин отметил, что компания является одним из крупнейших поставщиков сложного медицинского оборудования в России.
"Вы практически первыми стали производить отечественные маммографы, рентгеновские аппараты. Тысячи единиц медицинской техники, которую вы производите, не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. Это такой очень большой вклад в том числе в промышленный, технологический суверенитет в области медицинских технологий. А это очень важно – иметь свои суверенные решения в этой области", - подчеркнул Мишустин.
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