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России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2025
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин
России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:12:00+03:00
2025-04-03T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым в четверг. В ходе встречи Мишустин отметил, что компания является одним из крупнейших поставщиков сложного медицинского оборудования в России. "Вы практически первыми стали производить отечественные маммографы, рентгеновские аппараты. Тысячи единиц медицинской техники, которую вы производите, не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. Это такой очень большой вклад в том числе в промышленный, технологический суверенитет в области медицинских технологий. А это очень важно – иметь свои суверенные решения в этой области", - подчеркнул Мишустин.
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россия, михаил мишустин, кем стать, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Кем стать, Технологии
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин
Мишустин: России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий