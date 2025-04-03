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России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин

России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2025

России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин

России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:12:00+03:00

2025-04-03T11:12:00+03:00

2025-04-03T11:24:00+03:00

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым в четверг. В ходе встречи Мишустин отметил, что компания является одним из крупнейших поставщиков сложного медицинского оборудования в России. "Вы практически первыми стали производить отечественные маммографы, рентгеновские аппараты. Тысячи единиц медицинской техники, которую вы производите, не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. Это такой очень большой вклад в том числе в промышленный, технологический суверенитет в области медицинских технологий. А это очень важно – иметь свои суверенные решения в этой области", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241212/putin-1988862595.html

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россия, михаил мишустин, кем стать, технологии