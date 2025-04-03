https://ria.ru/20250403/rekatsiya-2009003926.html

На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве

На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве - РИА Новости, 03.04.2025

На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве

Генсек НАТО Марк Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских солдат, но о жертвах украинского конфликта ему нечего сказать, пишет журналист Чей РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:21:00+03:00

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в мире

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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских солдат, но о жертвах украинского конфликта ему нечего сказать, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х."Несостоявшийся голландский политик, глобалистская марионетка и никем не избранный глава НАТО говорит о четырех (погибших. — Прим. ред.) американских солдатах, которые загнали свою машину в болото", — написал он.Журналист также отмечает, что в украинском конфликте, который НАТО помогла разжечь, погибло в 250 тысяч раз больше человек, но главе Альянса нечего сказать о них.Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008850374.html

https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html

литва

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