На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве
Журналист Боуз: Рютте ценит жизни американцев больше жизней украинцев
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских солдат, но о жертвах украинского конфликта ему нечего сказать, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Несостоявшийся голландский политик, глобалистская марионетка и никем не избранный глава НАТО говорит о четырех (погибших. — Прим. ред.) американских солдатах, которые загнали свою машину в болото", — написал он.
Журналист также отмечает, что в украинском конфликте, который НАТО помогла разжечь, погибло в 250 тысяч раз больше человек, но главе Альянса нечего сказать о них.
Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.
Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
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