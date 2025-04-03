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На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве - РИА Новости, 03.04.2025
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01:21 03.04.2025 (обновлено: 02:03 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rekatsiya-2009003926.html
На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве
На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве - РИА Новости, 03.04.2025
На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве
Генсек НАТО Марк Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских солдат, но о жертвах украинского конфликта ему нечего сказать, пишет журналист Чей РИА Новости, 03.04.2025
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в мире
литва
сша
европа
марк рютте
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских солдат, но о жертвах украинского конфликта ему нечего сказать, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х."Несостоявшийся голландский политик, глобалистская марионетка и никем не избранный глава НАТО говорит о четырех (погибших. — Прим. ред.) американских солдатах, которые загнали свою машину в болото", — написал он.Журналист также отмечает, что в украинском конфликте, который НАТО помогла разжечь, погибло в 250 тысяч раз больше человек, но главе Альянса нечего сказать о них.Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008850374.html
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в мире, литва, сша, европа, марк рютте, чей боуз, нато
В мире, Литва, США, Европа, Марк Рютте, Чей Боуз, НАТО
На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве

Журналист Боуз: Рютте ценит жизни американцев больше жизней украинцев

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских солдат, но о жертвах украинского конфликта ему нечего сказать, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Несостоявшийся голландский политик, глобалистская марионетка и никем не избранный глава НАТО говорит о четырех (погибших. — Прим. ред.) американских солдатах, которые загнали свою машину в болото", — написал он.
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Журналист также отмечает, что в украинском конфликте, который НАТО помогла разжечь, погибло в 250 тысяч раз больше человек, но главе Альянса нечего сказать о них.
Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.

Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
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В миреЛитваСШАЕвропаМарк РюттеЧей БоузНАТО
 
 
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