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В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины - РИА Новости, 03.04.2025
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11:53 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/rada-2009070543.html
В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины
В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины - РИА Новости, 03.04.2025
В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины
Президент США Дональд Трамп, повысив пошлины на импорт, инициировал глобальную торговую войну, которая приведет к экономической нестабильности на мировых рынках РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:53:00+03:00
2025-04-03T11:53:00+03:00
сша
украина
америка
дональд трамп
ирина геращенко
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, повысив пошлины на импорт, инициировал глобальную торговую войну, которая приведет к экономической нестабильности на мировых рынках и отвлечёт внимание от военного конфликта на Украине, заявила депутат Рады Ирина Геращенко. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. По ее словам, решение Трампа о радикальном поднятии тарифов на весь импорт уже назвали торговой мировой войной. "Мир зашел в зону страшной турбулентности. К сожалению, это отвлекает внимание от войны и плохо для Украины", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее мнению, такое "агрессивное вмешательство в экономику" ударит по ориентированной части производства, что приведет к поиску новых рынков для тех, кто удержится, а для остальных - постепенной трансформацией. Геращенко подчеркнула, что теперь не только в Америке будет меньше "чужого", но и в мире американского.
https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html
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сша, украина, америка, дональд трамп, ирина геращенко, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Ирина Геращенко, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины

Геращенко: Трамп начал торговую войну, что отвлекает внимание от Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, повысив пошлины на импорт, инициировал глобальную торговую войну, которая приведет к экономической нестабильности на мировых рынках и отвлечёт внимание от военного конфликта на Украине, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
По ее словам, решение Трампа о радикальном поднятии тарифов на весь импорт уже назвали торговой мировой войной. "Мир зашел в зону страшной турбулентности. К сожалению, это отвлекает внимание от войны и плохо для Украины", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее мнению, такое "агрессивное вмешательство в экономику" ударит по ориентированной части производства, что приведет к поиску новых рынков для тех, кто удержится, а для остальных - постепенной трансформацией. Геращенко подчеркнула, что теперь не только в Америке будет меньше "чужого", но и в мире американского.
Список стран, в отношении которых были введены пошлины указом президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Раде назвали новые американские пошлины цинизмом высшей пробы
Вчера, 11:11
 
СШАУкраинаАмерикаДональд ТрампИрина ГеращенкоВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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