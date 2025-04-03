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В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины
В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины - РИА Новости, 03.04.2025
В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины
Президент США Дональд Трамп, повысив пошлины на импорт, инициировал глобальную торговую войну, которая приведет к экономической нестабильности на мировых рынках РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:53:00+03:00
2025-04-03T11:53:00+03:00
2025-04-03T11:53:00+03:00
сша
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дональд трамп
ирина геращенко
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, повысив пошлины на импорт, инициировал глобальную торговую войну, которая приведет к экономической нестабильности на мировых рынках и отвлечёт внимание от военного конфликта на Украине, заявила депутат Рады Ирина Геращенко. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. По ее словам, решение Трампа о радикальном поднятии тарифов на весь импорт уже назвали торговой мировой войной. "Мир зашел в зону страшной турбулентности. К сожалению, это отвлекает внимание от войны и плохо для Украины", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее мнению, такое "агрессивное вмешательство в экономику" ударит по ориентированной части производства, что приведет к поиску новых рынков для тех, кто удержится, а для остальных - постепенной трансформацией. Геращенко подчеркнула, что теперь не только в Америке будет меньше "чужого", но и в мире американского.
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сша, украина, америка, дональд трамп, ирина геращенко, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Ирина Геращенко, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Раде назвали новые пошлины США отвлечением внимания от Украины
Геращенко: Трамп начал торговую войну, что отвлекает внимание от Украины