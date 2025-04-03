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Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции - РИА Новости, 03.04.2025
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Туризм
 
08:00 03.04.2025 (обновлено: 08:04 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/puteshestviya-2008761480.html
Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции
Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции - РИА Новости, 03.04.2025
Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции
Правительство Бали ввело новые правила поведения для иностранных туристов. Гостям предписано носить скромную одежду в общественных местах, особенно при... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:00:00+03:00
2025-04-03T08:04:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
маршруты - туризм
вьетнам
таиланд
ближний восток
куба
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Правительство Бали ввело новые правила поведения для иностранных туристов. Гостям предписано носить скромную одежду в общественных местах, особенно при посещении святынь и достопримечательностей, не мусорить и не использовать одноразовый пластик. Какие запреты действуют в других странах, где запрещено ходить в обуви, куда нельзя везти алкоголь, а откуда — вывозить кораллы, – в материале РИА Новости.РоссияРоссия — страна многонациональная, есть регионы со специальными пожеланиями к туристам, рассказывают в Fun&amp;Sun.Так, в республиках, где большинство населения исповедует ислам, например в Дагестане и Чечне, принято подчеркнуто уважительно относиться к старшим. На улицах не нужно обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и грубо разговаривать.Еще там действует определенный дресс-код, связанный с традициями и обычаями. "Советуем туристам выбирать скромную одежду, покрывать плечи и колени. Женщинам не рекомендуется надевать обтягивающие вещи, платья или майки с бретельками — плечи должны быть обязательно закрыты", — отметили в компании.Мужчинам тоже следует соблюдать принцип скромности и сдержанности. Не принято носить шорты и майки, лучше выбирать брюки, футболки и рубашки.Во многих регионах России нельзя шуметь после 23 часов, особенно в санаториях и отелях, а также запускать дроны и разводить костры.ТурцияТурция — страна с преимущественно мусульманским населением, это значит, что одеваться надо скромно. Лучше обойтись без коротких платьев и декольте. При входе в мечеть нужно прикрыть колени, плечи и волосы.В большинстве общественных мест — ресторанах, больницах, а также на остановках — курить запрещено, алкоголь можно пить в барах и гостиничном номере. Достопримечательности фотографировать можно, а вот военные объекты, госучреждения и местных жителей (без разрешения) — не стоит. К действующим властям и первому президенту Ататюрку эксперты рекомендуют относиться с уважением и не критиковать. Тему религии лучше не обсуждать."Посещая античные достопримечательности, не нужно брать оттуда даже простые камушки. Это может привести к неприятностям, если они окажутся частью культурного наследия", — добавили в Fun&amp;Sun.АбхазияОт привычки гулять в купальном костюме вне пляжа в Абхазии лучше отказаться. Пару лет назад такая вольность для гостей республики подорожала сразу в 20 раз — с 300 до шести тысяч рублей.Объявления о запрете развешаны во всех туристических местах. Случаев, когда путешественников штрафовали, местные не припомнят, но введение запрета дисциплинировало отдыхающих.ЕгипетГиды всегда предупреждают туристов о том, что кораллами можно любоваться только в Стране пирамид — вывозить нельзя. Даже небольшой отросток может повлечь крупный штраф. Такие же правила действуют для визитов в Таиланд, Вьетнам, на Кубу и Мальдивы, говорит руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.Местных жителей без разрешения лучше не фотографировать, особенно в нетуристических местах. Кроме того, в страну запрещено ввозить дроны и камеры GoPro. Правила ввоза и использования таких аппаратов лучше выяснять заранее. Запреты есть во многих странах Ближнего Востока, Вьетнаме, Венесуэле, на Кубе.Личные отношения тоже контролируются: например, при заселении в номер иностранной пары вопросов не будет, но если мужчина египтянин, а женщина — нет, то у гостей спросят свидетельство о браке, рассказывают в "Интуристе".КубаНесмотря на то что Куба — страна сальсы, рома и вечного лета, там действуют довольно строгие запреты для туристов. Так, нельзя фотографировать военную технику, военнослужащих и промышленные объекты, перечисляют в "Русском экспрессе".Курение в общественных местах не разрешается, ввоз на остров электронных сигарет и кальянов — тоже.Таиланд"В Таиланде под ограничением электронные сигареты. Вылетая из королевства, на борт категорически запрещено брать плоды дуриана из-за его специфического запаха", — предупреждают в Fun&amp;Sun.Кроме того, в Таиланде нельзя забираться на статуи Будды, чтобы сделать фотографию, входить в храм, мечеть или дом тайца в обуви. "Женщинам запрещено прикасаться к буддийским монахам, давать им что-либо или брать из их рук", — объясняют в "Русском экспрессе".Повышение голоса при выражении неудовольствия или восторга, как и любое внешнее проявление эмоций, считается неприличным.МальдивыНа Мальдивы нельзя провозить вейпы и алкоголь, даже если он приобретен в Duty Free, рассказывает Любовь Воронина."В международном аэропорту Мале перед выходом из зоны прилета служба безопасности просвечивает весь багаж. Алкоголь отбирают, бутылку воды могут оставить, если из нее сделать глоток", — рассказывает туристка из Москвы Мария Семенова.За пределами курортных зон следует выбирать одежду, соответствующую мусульманским представлениям о нравственности — длинные брюки или юбки, рубашки или блузки, закрывающие плечи. Также запрещено купаться топлес и употреблять спиртные напитки вне отеля, добавляют в "Русском экспрессе".Сингапур"Одно из необычных, но известных правил — в Сингапуре запрещены жевательные резинки, что связано с поддержанием чистоты города", — говорит Любовь Воронина.Также нельзя громко слушать музыку, кормить птиц, есть в метро, выбрасывать мусор мимо урны, приклеивать плакаты, объявления, наносить надписи на общественные здания, мусорить в транспорте. Причем штраф — не самое строгое наказание: за нарушения предусмотрены и удары палками, отметили в "Русском экспрессе".Ближний ВостокВ государствах Ближнего Востока есть места довольно демократичные — например, ОАЭ, и особенно Дубай. В эмирате Шарджа, в Омане или Саудовской Аравии правила более строгие, рассказывают в пресс-службе "Интуриста"."В традиционных государствах Ближнего Востока никто не ждет, что туристы будут носить хиджаб, если это не священные города в Саудовской Аравии Мекка и Медина, но некоторые правила придется соблюдать, — отмечает PR-директор туроператора Дарья Домостроева. — Одеждой прикрываем плечи и колени, отказываемся от декольте, выглядим скромно".Как и на Мальдивах, ввоз спиртного в Саудовскую Аравию запрещен. Употреблять его в странах региона можно вне публичных мест — например, в ресторане. Нарушителей ждут неприятности: для начала разбирательство с правоохранительными органами, а затем можно и в тюрьму попасть, объясняет Домостроева.Еще в Саудовской Аравии, Омане и эмирате Шарджа в бикини можно загорать только на территории курортных отелей и пляжных клубов. В других эмиратах и странах региона действуют более мягкие нормы.ВьетнамС 1 января 2025-го во Вьетнаме запрещены ввоз, производство, продажа и использование электронных сигарет и вейпов. Штраф — до восьми тысяч рублей."Во время еды не следует ставить палочки вертикально в пиалу с рисом, так как это может вызвать ассоциации с благовониями в храме и, следовательно, мысли о переходе в иной мир. Также не принято есть из общей тарелки — нужно положить кусочки в свою пиалу, а затем приступать к трапезе", — предупреждают в "Русском экспрессе".В жестах лучше разобраться заранее. Так, не стоит протягивать руку первым, особенно женщине. Не принято громко спорить, шуметь, публично демонстрировать гнев, грусть и другие отрицательные эмоции — это невежливо. Нельзя прикасаться к голове местных жителей, трогать их за плечо, а во время разговора не следует смотреть в глаза.Шри-ЛанкаВ дни полнолуния (Poya days), буддийские праздники и выходные запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.При посещении храмов Шри-Ланки необходимо снимать обувь, головные уборы и прикрыть колени, спину и плечи. Поворачиваться спиной к изображениям Будды нельзя, а на фоне его статуй запрещено фотографироваться. Туристам следует проявлять уважение к монахам, не дотрагиваться до них, не здороваться за руку, а также не сидеть, когда монах стоит, добавили в "Русском экспрессе".
https://ria.ru/20250312/dagestan-2004395155.html
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Мария Селиванова
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туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, вьетнам, таиланд, ближний восток, куба, турция, абхазия, саудовская аравия, оман, оаэ, дубай, шарджа (эмират), шри-ланка, египет, мальдивы, сингапур (город), запреты, традиции, одежда, пляжи, интурист, бали, бали (остров)
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Вьетнам, Таиланд, Ближний Восток, Куба, Турция, Абхазия, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Дубай, Шарджа (эмират), Шри-Ланка, Египет, Мальдивы, Сингапур (город), Запреты, Традиции, Одежда, Пляжи, Интурист, Бали, Бали (остров)
Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции

"Русский экспресс": во Вьетнаме запретили ввоз вейпов и электронных сигарет

© Getty Images / galitskayaДевушка на качелях на в тропическом лесу на острове Бали
Девушка на качелях на в тропическом лесу на острове Бали - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / galitskaya
Девушка на качелях на в тропическом лесу на острове Бали
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Правительство Бали ввело новые правила поведения для иностранных туристов. Гостям предписано носить скромную одежду в общественных местах, особенно при посещении святынь и достопримечательностей, не мусорить и не использовать одноразовый пластик. Какие запреты действуют в других странах, где запрещено ходить в обуви, куда нельзя везти алкоголь, а откуда — вывозить кораллы, – в материале РИА Новости.

Россия

Россия — страна многонациональная, есть регионы со специальными пожеланиями к туристам, рассказывают в Fun&Sun.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушки возле мечети имени Хамзата в Грозном
Девушки возле мечети имени Хамзата в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушки возле мечети имени Хамзата в Грозном
Так, в республиках, где большинство населения исповедует ислам, например в Дагестане и Чечне, принято подчеркнуто уважительно относиться к старшим. На улицах не нужно обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и грубо разговаривать.
Еще там действует определенный дресс-код, связанный с традициями и обычаями. "Советуем туристам выбирать скромную одежду, покрывать плечи и колени. Женщинам не рекомендуется надевать обтягивающие вещи, платья или майки с бретельками — плечи должны быть обязательно закрыты", — отметили в компании.
Девушка в национальном костюме на фестивале народных промыслов в Махачкале - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
От 43 тысяч за тур: сэкономить и увидеть все в Дагестане этой весной
12 марта, 08:00
Мужчинам тоже следует соблюдать принцип скромности и сдержанности. Не принято носить шорты и майки, лучше выбирать брюки, футболки и рубашки.
Во многих регионах России нельзя шуметь после 23 часов, особенно в санаториях и отелях, а также запускать дроны и разводить костры.

Турция

Турция — страна с преимущественно мусульманским населением, это значит, что одеваться надо скромно. Лучше обойтись без коротких платьев и декольте. При входе в мечеть нужно прикрыть колени, плечи и волосы.
© Getty Images / Lumos AjansВеликая мечеть Диярбакыра в Анатолии, Турция
Великая мечеть Диярбакыра в Анатолии, Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Lumos Ajans
Великая мечеть Диярбакыра в Анатолии, Турция
В большинстве общественных мест — ресторанах, больницах, а также на остановках — курить запрещено, алкоголь можно пить в барах и гостиничном номере. Достопримечательности фотографировать можно, а вот военные объекты, госучреждения и местных жителей (без разрешения) — не стоит. К действующим властям и первому президенту Ататюрку эксперты рекомендуют относиться с уважением и не критиковать. Тему религии лучше не обсуждать.
Туристка на Галатском мосту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Турцию в мае: Стамбул, Бодрум, Анталья, Измир
20 мая 2024, 10:30
"Посещая античные достопримечательности, не нужно брать оттуда даже простые камушки. Это может привести к неприятностям, если они окажутся частью культурного наследия", — добавили в Fun&Sun.

Абхазия

От привычки гулять в купальном костюме вне пляжа в Абхазии лучше отказаться. Пару лет назад такая вольность для гостей республики подорожала сразу в 20 раз — с 300 до шести тысяч рублей.
Абхазия. Танцоры в этнопарке Апсны - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Страна души. Подробный гид по Абхазии
17 июня 2024, 02:01
Объявления о запрете развешаны во всех туристических местах. Случаев, когда путешественников штрафовали, местные не припомнят, но введение запрета дисциплинировало отдыхающих.

Египет

Гиды всегда предупреждают туристов о том, что кораллами можно любоваться только в Стране пирамид — вывозить нельзя. Даже небольшой отросток может повлечь крупный штраф. Такие же правила действуют для визитов в Таиланд, Вьетнам, на Кубу и Мальдивы, говорит руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
© Getty Images / RainervonBrandisТуристка возле кораллового рифа в Египте
Туристка возле кораллового рифа в Египте - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / RainervonBrandis
Туристка возле кораллового рифа в Египте
Местных жителей без разрешения лучше не фотографировать, особенно в нетуристических местах. Кроме того, в страну запрещено ввозить дроны и камеры GoPro. Правила ввоза и использования таких аппаратов лучше выяснять заранее. Запреты есть во многих странах Ближнего Востока, Вьетнаме, Венесуэле, на Кубе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Уличный торговец в Шарм-эш-Шейхе.

Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе

Уличный торговец в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 7
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Продавец креветок на улице в Шарм-эш-Шейхе.

Продавец креветок на улице в Шарм-эль-Шейхе

Продавец креветок на улице в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте.
Аквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте
Аквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСнорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
Снорклинг на побережье Красного мора в Хургаде
Снорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
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5 из 7
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Шарм-эш-Шейхе.

Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе

Отдыхающие на пляже в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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6 из 7
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эш-Шейхе.

Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе

Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
7 из 7

Уличный торговец в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
1 из 7

Продавец креветок на улице в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
2 из 7
Аквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
3 из 7
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 7
Снорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Отдыхающие на пляже в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
6 из 7

Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эш-Шейхе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
7 из 7
Личные отношения тоже контролируются: например, при заселении в номер иностранной пары вопросов не будет, но если мужчина египтянин, а женщина — нет, то у гостей спросят свидетельство о браке, рассказывают в "Интуристе".

Куба

Несмотря на то что Куба — страна сальсы, рома и вечного лета, там действуют довольно строгие запреты для туристов. Так, нельзя фотографировать военную технику, военнослужащих и промышленные объекты, перечисляют в "Русском экспрессе".
Кубинские женщины в традиционных платьях - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Страна сальсы, рома и вечного лета. Куба ждет россиян на новых курортах
13 мая 2024, 08:00
Курение в общественных местах не разрешается, ввоз на остров электронных сигарет и кальянов — тоже.

Таиланд

"В Таиланде под ограничением электронные сигареты. Вылетая из королевства, на борт категорически запрещено брать плоды дуриана из-за его специфического запаха", — предупреждают в Fun&Sun.
© Getty Images / Carlina TeterisМужчина у прилавка с дурианами
Мужчина у прилавка с дурианами - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Carlina Teteris
Мужчина у прилавка с дурианами
Кроме того, в Таиланде нельзя забираться на статуи Будды, чтобы сделать фотографию, входить в храм, мечеть или дом тайца в обуви. "Женщинам запрещено прикасаться к буддийским монахам, давать им что-либо или брать из их рук", — объясняют в "Русском экспрессе".
© Getty Images / SasinT Gallery

Статуя Будды в Таиланде

Статуя Будды в храмовом комплексе в Аютии, Таиланд

Статуя Будды в Таиланде

© Getty Images / SasinT Gallery
1 из 5
© Getty Images / Cavan ImagesТуристы рассматривают кораллы в Андаманском море, Таиланд
Туристы рассматривают кораллы в Андаманском море, Таиланд
Туристы рассматривают кораллы в Андаманском море, Таиланд
© Getty Images / Cavan Images
2 из 5
© РИА Новости / Александр АндреевДуриан
Дуриан
Дуриан
© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 5
© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд
Таиланд
© Фото : Александр Андреев
4 из 5
© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
5 из 5

Статуя Будды в Таиланде

© Getty Images / SasinT Gallery
1 из 5
Туристы рассматривают кораллы в Андаманском море, Таиланд
© Getty Images / Cavan Images
2 из 5
Дуриан
© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 5
Таиланд
© Фото : Александр Андреев
4 из 5
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
5 из 5
Повышение голоса при выражении неудовольствия или восторга, как и любое внешнее проявление эмоций, считается неприличным.

Мальдивы

На Мальдивы нельзя провозить вейпы и алкоголь, даже если он приобретен в Duty Free, рассказывает Любовь Воронина.
Мальдивы. Качели на пляже в отеле You & Me Maldives - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Летом — на Мальдивы: что там сейчас интересного для россиян
5 августа 2024, 05:50
"В международном аэропорту Мале перед выходом из зоны прилета служба безопасности просвечивает весь багаж. Алкоголь отбирают, бутылку воды могут оставить, если из нее сделать глоток", — рассказывает туристка из Москвы Мария Семенова.
© РИА Новости / Мария СеливановаМальдивы. Закат
Мальдивы. Закат
Мальдивы. Закат
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаПляж в отеле JW Marriott Maldives Resort & Spa
Пляж в отеле JW Marriott Maldives Resort & Spa
Пляж в отеле JW Marriott Maldives Resort & Spa
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаИз Мале туристов развозят по островам на гидропланах
Из Мале туристов развозят по островам на гидропланах
Из Мале туристов развозят по островам на гидропланах
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resert & Spa

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Мальдивы. Закат
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Пляж в отеле JW Marriott Maldives Resort & Spa
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Из Мале туристов развозят по островам на гидропланах
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
За пределами курортных зон следует выбирать одежду, соответствующую мусульманским представлениям о нравственности — длинные брюки или юбки, рубашки или блузки, закрывающие плечи. Также запрещено купаться топлес и употреблять спиртные напитки вне отеля, добавляют в "Русском экспрессе".

Сингапур

"Одно из необычных, но известных правил — в Сингапуре запрещены жевательные резинки, что связано с поддержанием чистоты города", — говорит Любовь Воронина.
© Getty Images / catchlights_sgСтанция метро в Сингапуре
Станция метро в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / catchlights_sg
Станция метро в Сингапуре
Также нельзя громко слушать музыку, кормить птиц, есть в метро, выбрасывать мусор мимо урны, приклеивать плакаты, объявления, наносить надписи на общественные здания, мусорить в транспорте. Причем штраф — не самое строгое наказание: за нарушения предусмотрены и удары палками, отметили в "Русском экспрессе".

Ближний Восток

В государствах Ближнего Востока есть места довольно демократичные — например, ОАЭ, и особенно Дубай. В эмирате Шарджа, в Омане или Саудовской Аравии правила более строгие, рассказывают в пресс-службе "Интуриста".
© Getty Images / JohnnyGreigДевушки загорают на пляже возле Джедды, Саудовская Аравия
Девушки загорают на пляже возле Джедды, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / JohnnyGreig
Девушки загорают на пляже возле Джедды, Саудовская Аравия
"В традиционных государствах Ближнего Востока никто не ждет, что туристы будут носить хиджаб, если это не священные города в Саудовской Аравии Мекка и Медина, но некоторые правила придется соблюдать, — отмечает PR-директор туроператора Дарья Домостроева. — Одеждой прикрываем плечи и колени, отказываемся от декольте, выглядим скромно".
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Как и на Мальдивах, ввоз спиртного в Саудовскую Аравию запрещен. Употреблять его в странах региона можно вне публичных мест — например, в ресторане. Нарушителей ждут неприятности: для начала разбирательство с правоохранительными органами, а затем можно и в тюрьму попасть, объясняет Домостроева.
Еще в Саудовской Аравии, Омане и эмирате Шарджа в бикини можно загорать только на территории курортных отелей и пляжных клубов. В других эмиратах и странах региона действуют более мягкие нормы.

Вьетнам

С 1 января 2025-го во Вьетнаме запрещены ввоз, производство, продажа и использование электронных сигарет и вейпов. Штраф — до восьми тысяч рублей.
© Getty Images / takingpics.meПляж во Вьетнаме
Пляж во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / takingpics.me
Пляж во Вьетнаме
"Во время еды не следует ставить палочки вертикально в пиалу с рисом, так как это может вызвать ассоциации с благовониями в храме и, следовательно, мысли о переходе в иной мир. Также не принято есть из общей тарелки — нужно положить кусочки в свою пиалу, а затем приступать к трапезе", — предупреждают в "Русском экспрессе".
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В жестах лучше разобраться заранее. Так, не стоит протягивать руку первым, особенно женщине. Не принято громко спорить, шуметь, публично демонстрировать гнев, грусть и другие отрицательные эмоции — это невежливо. Нельзя прикасаться к голове местных жителей, трогать их за плечо, а во время разговора не следует смотреть в глаза.

Шри-Ланка

В дни полнолуния (Poya days), буддийские праздники и выходные запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.
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При посещении храмов Шри-Ланки необходимо снимать обувь, головные уборы и прикрыть колени, спину и плечи. Поворачиваться спиной к изображениям Будды нельзя, а на фоне его статуй запрещено фотографироваться. Туристам следует проявлять уважение к монахам, не дотрагиваться до них, не здороваться за руку, а также не сидеть, когда монах стоит, добавили в "Русском экспрессе".
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