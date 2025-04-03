https://ria.ru/20250403/puteshestviya-2008761480.html

Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции

Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции - РИА Новости, 03.04.2025

Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции

Правительство Бали ввело новые правила поведения для иностранных туристов. Гостям предписано носить скромную одежду в общественных местах, особенно при... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Правительство Бали ввело новые правила поведения для иностранных туристов. Гостям предписано носить скромную одежду в общественных местах, особенно при посещении святынь и достопримечательностей, не мусорить и не использовать одноразовый пластик. Какие запреты действуют в других странах, где запрещено ходить в обуви, куда нельзя везти алкоголь, а откуда — вывозить кораллы, – в материале РИА Новости.РоссияРоссия — страна многонациональная, есть регионы со специальными пожеланиями к туристам, рассказывают в Fun&Sun.Так, в республиках, где большинство населения исповедует ислам, например в Дагестане и Чечне, принято подчеркнуто уважительно относиться к старшим. На улицах не нужно обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и грубо разговаривать.Еще там действует определенный дресс-код, связанный с традициями и обычаями. "Советуем туристам выбирать скромную одежду, покрывать плечи и колени. Женщинам не рекомендуется надевать обтягивающие вещи, платья или майки с бретельками — плечи должны быть обязательно закрыты", — отметили в компании.Мужчинам тоже следует соблюдать принцип скромности и сдержанности. Не принято носить шорты и майки, лучше выбирать брюки, футболки и рубашки.Во многих регионах России нельзя шуметь после 23 часов, особенно в санаториях и отелях, а также запускать дроны и разводить костры.ТурцияТурция — страна с преимущественно мусульманским населением, это значит, что одеваться надо скромно. Лучше обойтись без коротких платьев и декольте. При входе в мечеть нужно прикрыть колени, плечи и волосы.В большинстве общественных мест — ресторанах, больницах, а также на остановках — курить запрещено, алкоголь можно пить в барах и гостиничном номере. Достопримечательности фотографировать можно, а вот военные объекты, госучреждения и местных жителей (без разрешения) — не стоит. К действующим властям и первому президенту Ататюрку эксперты рекомендуют относиться с уважением и не критиковать. Тему религии лучше не обсуждать."Посещая античные достопримечательности, не нужно брать оттуда даже простые камушки. Это может привести к неприятностям, если они окажутся частью культурного наследия", — добавили в Fun&Sun.АбхазияОт привычки гулять в купальном костюме вне пляжа в Абхазии лучше отказаться. Пару лет назад такая вольность для гостей республики подорожала сразу в 20 раз — с 300 до шести тысяч рублей.Объявления о запрете развешаны во всех туристических местах. Случаев, когда путешественников штрафовали, местные не припомнят, но введение запрета дисциплинировало отдыхающих.ЕгипетГиды всегда предупреждают туристов о том, что кораллами можно любоваться только в Стране пирамид — вывозить нельзя. Даже небольшой отросток может повлечь крупный штраф. Такие же правила действуют для визитов в Таиланд, Вьетнам, на Кубу и Мальдивы, говорит руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.Местных жителей без разрешения лучше не фотографировать, особенно в нетуристических местах. Кроме того, в страну запрещено ввозить дроны и камеры GoPro. Правила ввоза и использования таких аппаратов лучше выяснять заранее. Запреты есть во многих странах Ближнего Востока, Вьетнаме, Венесуэле, на Кубе.Личные отношения тоже контролируются: например, при заселении в номер иностранной пары вопросов не будет, но если мужчина египтянин, а женщина — нет, то у гостей спросят свидетельство о браке, рассказывают в "Интуристе".КубаНесмотря на то что Куба — страна сальсы, рома и вечного лета, там действуют довольно строгие запреты для туристов. Так, нельзя фотографировать военную технику, военнослужащих и промышленные объекты, перечисляют в "Русском экспрессе".Курение в общественных местах не разрешается, ввоз на остров электронных сигарет и кальянов — тоже.Таиланд"В Таиланде под ограничением электронные сигареты. Вылетая из королевства, на борт категорически запрещено брать плоды дуриана из-за его специфического запаха", — предупреждают в Fun&Sun.Кроме того, в Таиланде нельзя забираться на статуи Будды, чтобы сделать фотографию, входить в храм, мечеть или дом тайца в обуви. "Женщинам запрещено прикасаться к буддийским монахам, давать им что-либо или брать из их рук", — объясняют в "Русском экспрессе".Повышение голоса при выражении неудовольствия или восторга, как и любое внешнее проявление эмоций, считается неприличным.МальдивыНа Мальдивы нельзя провозить вейпы и алкоголь, даже если он приобретен в Duty Free, рассказывает Любовь Воронина."В международном аэропорту Мале перед выходом из зоны прилета служба безопасности просвечивает весь багаж. Алкоголь отбирают, бутылку воды могут оставить, если из нее сделать глоток", — рассказывает туристка из Москвы Мария Семенова.За пределами курортных зон следует выбирать одежду, соответствующую мусульманским представлениям о нравственности — длинные брюки или юбки, рубашки или блузки, закрывающие плечи. Также запрещено купаться топлес и употреблять спиртные напитки вне отеля, добавляют в "Русском экспрессе".Сингапур"Одно из необычных, но известных правил — в Сингапуре запрещены жевательные резинки, что связано с поддержанием чистоты города", — говорит Любовь Воронина.Также нельзя громко слушать музыку, кормить птиц, есть в метро, выбрасывать мусор мимо урны, приклеивать плакаты, объявления, наносить надписи на общественные здания, мусорить в транспорте. Причем штраф — не самое строгое наказание: за нарушения предусмотрены и удары палками, отметили в "Русском экспрессе".Ближний ВостокВ государствах Ближнего Востока есть места довольно демократичные — например, ОАЭ, и особенно Дубай. В эмирате Шарджа, в Омане или Саудовской Аравии правила более строгие, рассказывают в пресс-службе "Интуриста"."В традиционных государствах Ближнего Востока никто не ждет, что туристы будут носить хиджаб, если это не священные города в Саудовской Аравии Мекка и Медина, но некоторые правила придется соблюдать, — отмечает PR-директор туроператора Дарья Домостроева. — Одеждой прикрываем плечи и колени, отказываемся от декольте, выглядим скромно".Как и на Мальдивах, ввоз спиртного в Саудовскую Аравию запрещен. Употреблять его в странах региона можно вне публичных мест — например, в ресторане. Нарушителей ждут неприятности: для начала разбирательство с правоохранительными органами, а затем можно и в тюрьму попасть, объясняет Домостроева.Еще в Саудовской Аравии, Омане и эмирате Шарджа в бикини можно загорать только на территории курортных отелей и пляжных клубов. В других эмиратах и странах региона действуют более мягкие нормы.ВьетнамС 1 января 2025-го во Вьетнаме запрещены ввоз, производство, продажа и использование электронных сигарет и вейпов. Штраф — до восьми тысяч рублей."Во время еды не следует ставить палочки вертикально в пиалу с рисом, так как это может вызвать ассоциации с благовониями в храме и, следовательно, мысли о переходе в иной мир. Также не принято есть из общей тарелки — нужно положить кусочки в свою пиалу, а затем приступать к трапезе", — предупреждают в "Русском экспрессе".В жестах лучше разобраться заранее. Так, не стоит протягивать руку первым, особенно женщине. Не принято громко спорить, шуметь, публично демонстрировать гнев, грусть и другие отрицательные эмоции — это невежливо. Нельзя прикасаться к голове местных жителей, трогать их за плечо, а во время разговора не следует смотреть в глаза.Шри-ЛанкаВ дни полнолуния (Poya days), буддийские праздники и выходные запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.При посещении храмов Шри-Ланки необходимо снимать обувь, головные уборы и прикрыть колени, спину и плечи. Поворачиваться спиной к изображениям Будды нельзя, а на фоне его статуй запрещено фотографироваться. Туристам следует проявлять уважение к монахам, не дотрагиваться до них, не здороваться за руку, а также не сидеть, когда монах стоит, добавили в "Русском экспрессе".

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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