Без кораллов и бикини: новые запреты для россиян на Бали, в Египте и Турции
"Русский экспресс": во Вьетнаме запретили ввоз вейпов и электронных сигарет
© Getty Images / galitskayaДевушка на качелях на в тропическом лесу на острове Бали
© Getty Images / galitskaya
Девушка на качелях на в тропическом лесу на острове Бали
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Правительство Бали ввело новые правила поведения для иностранных туристов. Гостям предписано носить скромную одежду в общественных местах, особенно при посещении святынь и достопримечательностей, не мусорить и не использовать одноразовый пластик. Какие запреты действуют в других странах, где запрещено ходить в обуви, куда нельзя везти алкоголь, а откуда — вывозить кораллы, – в материале РИА Новости.
Россия
Россия — страна многонациональная, есть регионы со специальными пожеланиями к туристам, рассказывают в Fun&Sun.
Девушки возле мечети имени Хамзата в Грозном
Так, в республиках, где большинство населения исповедует ислам, например в Дагестане и Чечне, принято подчеркнуто уважительно относиться к старшим. На улицах не нужно обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и грубо разговаривать.
Еще там действует определенный дресс-код, связанный с традициями и обычаями. "Советуем туристам выбирать скромную одежду, покрывать плечи и колени. Женщинам не рекомендуется надевать обтягивающие вещи, платья или майки с бретельками — плечи должны быть обязательно закрыты", — отметили в компании.
Мужчинам тоже следует соблюдать принцип скромности и сдержанности. Не принято носить шорты и майки, лучше выбирать брюки, футболки и рубашки.
Во многих регионах России нельзя шуметь после 23 часов, особенно в санаториях и отелях, а также запускать дроны и разводить костры.
Турция
Турция — страна с преимущественно мусульманским населением, это значит, что одеваться надо скромно. Лучше обойтись без коротких платьев и декольте. При входе в мечеть нужно прикрыть колени, плечи и волосы.
© Getty Images / Lumos AjansВеликая мечеть Диярбакыра в Анатолии, Турция
© Getty Images / Lumos Ajans
Великая мечеть Диярбакыра в Анатолии, Турция
В большинстве общественных мест — ресторанах, больницах, а также на остановках — курить запрещено, алкоголь можно пить в барах и гостиничном номере. Достопримечательности фотографировать можно, а вот военные объекты, госучреждения и местных жителей (без разрешения) — не стоит. К действующим властям и первому президенту Ататюрку эксперты рекомендуют относиться с уважением и не критиковать. Тему религии лучше не обсуждать.
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"Посещая античные достопримечательности, не нужно брать оттуда даже простые камушки. Это может привести к неприятностям, если они окажутся частью культурного наследия", — добавили в Fun&Sun.
Абхазия
От привычки гулять в купальном костюме вне пляжа в Абхазии лучше отказаться. Пару лет назад такая вольность для гостей республики подорожала сразу в 20 раз — с 300 до шести тысяч рублей.
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Объявления о запрете развешаны во всех туристических местах. Случаев, когда путешественников штрафовали, местные не припомнят, но введение запрета дисциплинировало отдыхающих.
Египет
Гиды всегда предупреждают туристов о том, что кораллами можно любоваться только в Стране пирамид — вывозить нельзя. Даже небольшой отросток может повлечь крупный штраф. Такие же правила действуют для визитов в Таиланд, Вьетнам, на Кубу и Мальдивы, говорит руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
© Getty Images / RainervonBrandisТуристка возле кораллового рифа в Египте
© Getty Images / RainervonBrandis
Туристка возле кораллового рифа в Египте
Местных жителей без разрешения лучше не фотографировать, особенно в нетуристических местах. Кроме того, в страну запрещено ввозить дроны и камеры GoPro. Правила ввоза и использования таких аппаратов лучше выяснять заранее. Запреты есть во многих странах Ближнего Востока, Вьетнаме, Венесуэле, на Кубе.
Продавец креветок на улице в Шарм-эш-Шейхе.
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© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте.
Аквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте.
3 из 7
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
4 из 7
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСнорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
Снорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк
Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эш-Шейхе.
Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эш-Шейхе.
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Продавец креветок на улице в Шарм-эш-Шейхе.
2 из 7
Аквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте.
3 из 7
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде.
4 из 7
Снорклинг (подводное плавание на небольшие глубины) на побережье Красного мора в Хургаде.
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Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эш-Шейхе.
7 из 7
Личные отношения тоже контролируются: например, при заселении в номер иностранной пары вопросов не будет, но если мужчина египтянин, а женщина — нет, то у гостей спросят свидетельство о браке, рассказывают в "Интуристе".
Куба
Несмотря на то что Куба — страна сальсы, рома и вечного лета, там действуют довольно строгие запреты для туристов. Так, нельзя фотографировать военную технику, военнослужащих и промышленные объекты, перечисляют в "Русском экспрессе".
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Курение в общественных местах не разрешается, ввоз на остров электронных сигарет и кальянов — тоже.
Таиланд
"В Таиланде под ограничением электронные сигареты. Вылетая из королевства, на борт категорически запрещено брать плоды дуриана из-за его специфического запаха", — предупреждают в Fun&Sun.
© Getty Images / Carlina TeterisМужчина у прилавка с дурианами
© Getty Images / Carlina Teteris
Мужчина у прилавка с дурианами
Кроме того, в Таиланде нельзя забираться на статуи Будды, чтобы сделать фотографию, входить в храм, мечеть или дом тайца в обуви. "Женщинам запрещено прикасаться к буддийским монахам, давать им что-либо или брать из их рук", — объясняют в "Русском экспрессе".
© Getty Images / SasinT Gallery
Статуя Будды в Таиланде
Статуя Будды в Таиланде
© Getty Images / SasinT Gallery
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© Getty Images / Cavan ImagesТуристы рассматривают кораллы в Андаманском море, Таиланд
Туристы рассматривают кораллы в Андаманском море, Таиланд
© Getty Images / Cavan Images
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© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
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Статуя Будды в Таиланде
© Getty Images / SasinT Gallery
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Туристы рассматривают кораллы в Андаманском море, Таиланд
© Getty Images / Cavan Images
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Таиланд
© Фото : Александр Андреев
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Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
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Повышение голоса при выражении неудовольствия или восторга, как и любое внешнее проявление эмоций, считается неприличным.
Мальдивы
На Мальдивы нельзя провозить вейпы и алкоголь, даже если он приобретен в Duty Free, рассказывает Любовь Воронина.
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"В международном аэропорту Мале перед выходом из зоны прилета служба безопасности просвечивает весь багаж. Алкоголь отбирают, бутылку воды могут оставить, если из нее сделать глоток", — рассказывает туристка из Москвы Мария Семенова.
Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa
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Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa
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За пределами курортных зон следует выбирать одежду, соответствующую мусульманским представлениям о нравственности — длинные брюки или юбки, рубашки или блузки, закрывающие плечи. Также запрещено купаться топлес и употреблять спиртные напитки вне отеля, добавляют в "Русском экспрессе".
Сингапур
"Одно из необычных, но известных правил — в Сингапуре запрещены жевательные резинки, что связано с поддержанием чистоты города", — говорит Любовь Воронина.
© Getty Images / catchlights_sgСтанция метро в Сингапуре
© Getty Images / catchlights_sg
Станция метро в Сингапуре
Также нельзя громко слушать музыку, кормить птиц, есть в метро, выбрасывать мусор мимо урны, приклеивать плакаты, объявления, наносить надписи на общественные здания, мусорить в транспорте. Причем штраф — не самое строгое наказание: за нарушения предусмотрены и удары палками, отметили в "Русском экспрессе".
Ближний Восток
В государствах Ближнего Востока есть места довольно демократичные — например, ОАЭ, и особенно Дубай. В эмирате Шарджа, в Омане или Саудовской Аравии правила более строгие, рассказывают в пресс-службе "Интуриста".
© Getty Images / JohnnyGreigДевушки загорают на пляже возле Джедды, Саудовская Аравия
© Getty Images / JohnnyGreig
Девушки загорают на пляже возле Джедды, Саудовская Аравия
"В традиционных государствах Ближнего Востока никто не ждет, что туристы будут носить хиджаб, если это не священные города в Саудовской Аравии Мекка и Медина, но некоторые правила придется соблюдать, — отмечает PR-директор туроператора Дарья Домостроева. — Одеждой прикрываем плечи и колени, отказываемся от декольте, выглядим скромно".
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Как и на Мальдивах, ввоз спиртного в Саудовскую Аравию запрещен. Употреблять его в странах региона можно вне публичных мест — например, в ресторане. Нарушителей ждут неприятности: для начала разбирательство с правоохранительными органами, а затем можно и в тюрьму попасть, объясняет Домостроева.
Еще в Саудовской Аравии, Омане и эмирате Шарджа в бикини можно загорать только на территории курортных отелей и пляжных клубов. В других эмиратах и странах региона действуют более мягкие нормы.
Вьетнам
С 1 января 2025-го во Вьетнаме запрещены ввоз, производство, продажа и использование электронных сигарет и вейпов. Штраф — до восьми тысяч рублей.
© Getty Images / takingpics.meПляж во Вьетнаме
© Getty Images / takingpics.me
Пляж во Вьетнаме
"Во время еды не следует ставить палочки вертикально в пиалу с рисом, так как это может вызвать ассоциации с благовониями в храме и, следовательно, мысли о переходе в иной мир. Также не принято есть из общей тарелки — нужно положить кусочки в свою пиалу, а затем приступать к трапезе", — предупреждают в "Русском экспрессе".
В жестах лучше разобраться заранее. Так, не стоит протягивать руку первым, особенно женщине. Не принято громко спорить, шуметь, публично демонстрировать гнев, грусть и другие отрицательные эмоции — это невежливо. Нельзя прикасаться к голове местных жителей, трогать их за плечо, а во время разговора не следует смотреть в глаза.
Шри-Ланка
В дни полнолуния (Poya days), буддийские праздники и выходные запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.
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При посещении храмов Шри-Ланки необходимо снимать обувь, головные уборы и прикрыть колени, спину и плечи. Поворачиваться спиной к изображениям Будды нельзя, а на фоне его статуй запрещено фотографироваться. Туристам следует проявлять уважение к монахам, не дотрагиваться до них, не здороваться за руку, а также не сидеть, когда монах стоит, добавили в "Русском экспрессе".
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