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Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big - РИА Новости, 03.04.2025
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03:40 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/pristavy-2009013730.html
Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big
Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big - РИА Новости, 03.04.2025
Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big
Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big иноагента Ильи Прусикина* и солистки группы Софьи Таюрской, которые покинули РФ и эмигрировали в США, выяснило РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:40:00+03:00
2025-04-03T03:40:00+03:00
россия
сша
софья таюрская
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big иноагента Ильи Прусикина* и солистки группы Софьи Таюрской, которые покинули РФ и эмигрировали в США, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов. В январе 2023 года Минюст России включил Прусикина*, уехавшего вместе со своей возлюбленной Таюрской за рубеж, в реестр иностранных агентов. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Согласно имеющимся данным, суд обязал лидера Little Big оплатить госпошлину в 817 рублей. Однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не нашли у Прусикина* имущество, на которое может быть обращено взыскание. Кроме того, осуждающая СВО Таюрская, которая эмигрировала со своим возлюбленным в США, не оплатила долг за услуги связи в 1410 рублей. Взыскание с нее прекратили по той же причине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html
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россия, сша, софья таюрская, общество
Россия, США, Софья Таюрская, Общество
Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big

Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big Прусикина и солистки Таюрской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big иноагента Ильи Прусикина* и солистки группы Софьи Таюрской, которые покинули РФ и эмигрировали в США, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.
В январе 2023 года Минюст России включил Прусикина*, уехавшего вместе со своей возлюбленной Таюрской за рубеж, в реестр иностранных агентов. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.
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Согласно имеющимся данным, суд обязал лидера Little Big оплатить госпошлину в 817 рублей. Однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не нашли у Прусикина* имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Кроме того, осуждающая СВО Таюрская, которая эмигрировала со своим возлюбленным в США, не оплатила долг за услуги связи в 1410 рублей. Взыскание с нее прекратили по той же причине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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