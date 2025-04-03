https://ria.ru/20250403/pristavy-2009013730.html

Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big

Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big - РИА Новости, 03.04.2025

Приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big

Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big иноагента Ильи Прусикина* и солистки группы Софьи Таюрской, которые покинули РФ и эмигрировали в США, выяснило РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:40:00+03:00

2025-04-03T03:40:00+03:00

2025-04-03T03:40:00+03:00

россия

сша

софья таюрская

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big иноагента Ильи Прусикина* и солистки группы Софьи Таюрской, которые покинули РФ и эмигрировали в США, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов. В январе 2023 года Минюст России включил Прусикина*, уехавшего вместе со своей возлюбленной Таюрской за рубеж, в реестр иностранных агентов. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Согласно имеющимся данным, суд обязал лидера Little Big оплатить госпошлину в 817 рублей. Однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не нашли у Прусикина* имущество, на которое может быть обращено взыскание. Кроме того, осуждающая СВО Таюрская, которая эмигрировала со своим возлюбленным в США, не оплатила долг за услуги связи в 1410 рублей. Взыскание с нее прекратили по той же причине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

https://ria.ru/20250223/askerov-2001076484.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, софья таюрская, общество