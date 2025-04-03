https://ria.ru/20250403/prigovor-2009065350.html

Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ

Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025

Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ

Жителя Омска, заявлявшего о желании вступить в ряды ВСУ и склонявшего к этому других, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:33:00+03:00

2025-04-03T11:33:00+03:00

2025-04-03T11:33:00+03:00

происшествия

россия

омск

омская область

вооруженные силы украины

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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Жителя Омска, заявлявшего о желании вступить в ряды ВСУ и склонявшего к этому других, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области. Приговор 25-летнему омичу, стороннику одной из украинских террористических организаций, вынесен 2-м Восточным окружным военным судом Новосибирска. "Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме", - сказали в пресс-службе. Установлено, что задержанный выражал намерение вступить в ряды вооруженных украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ. "С этой целью фигурант склонял отдельных лиц из своего окружения к совместному выезду, а также для подтверждения своих намерений планировал направить анкету для вступления в ряды запрещенной в РФ террористической организации", – пояснили в пресс-службе. Суд установил, что омич в социальных сетях призывал пользователей к сбору средств для финансирования украинской террористической организации. Его признали виновным в содействии в финансировании террористической деятельности.

https://ria.ru/20250123/sssr-1995099028.html

россия

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, омск, омская область, вооруженные силы украины