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Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ
Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ
Жителя Омска, заявлявшего о желании вступить в ряды ВСУ и склонявшего к этому других, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:33:00+03:00
2025-04-03T11:33:00+03:00
2025-04-03T11:33:00+03:00
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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Жителя Омска, заявлявшего о желании вступить в ряды ВСУ и склонявшего к этому других, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области. Приговор 25-летнему омичу, стороннику одной из украинских террористических организаций, вынесен 2-м Восточным окружным военным судом Новосибирска. "Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме", - сказали в пресс-службе. Установлено, что задержанный выражал намерение вступить в ряды вооруженных украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ. "С этой целью фигурант склонял отдельных лиц из своего окружения к совместному выезду, а также для подтверждения своих намерений планировал направить анкету для вступления в ряды запрещенной в РФ террористической организации", – пояснили в пресс-службе. Суд установил, что омич в социальных сетях призывал пользователей к сбору средств для финансирования украинской террористической организации. Его признали виновным в содействии в финансировании террористической деятельности.
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РИА Новости
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происшествия, россия, омск, омская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Омск, Омская область, Вооруженные силы Украины
Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ
Склонявший знакомых вступать в ВСУ житель Омска получил 11 лет лишения свободы