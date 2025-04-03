https://ria.ru/20250403/prazdnik-2008951241.html

3 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 3 апреля в России и в мире по календарю

3 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Всемирный день вечеринки, начало работы над портретом писателя Ивана Тургенева, первый звонок, сделанный с мобильного телефона, - эти и прочие профессиональные, РИА Новости, 03.04.2025

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Всемирный день вечеринки, начало работы над портретом писателя Ивана Тургенева, первый звонок, сделанный с мобильного телефона, - эти и прочие профессиональные, международные и другие праздники и события выпадают по календарю на 3 апреля 2025 года. О том, какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать сегодня по народным приметам, - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииРоссияне сегодня не отмечают никаких национальных праздников, однако по церковному календарю эта дата отмечена рядом значимых событий, да и в народном календаре 3 апреля играло достаточно важное значение.Церковный праздник сегодняДень памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (или Сицилийского)православные отмечают 3 апреля. Известно, что Иаков с юных лет стремился к праведной жизни и, став монахом, постоянно молился и трудился. За свою веру он неоднократно подвергался гонениям, однако все переносил стойко и мужественно и скончался в изгнании.Также в этот день чтят память святителя Кирилла, епископа Катанского. В сане епископа он мудро управлял своей паствой и прославился совершенными чудесами (например, по преданию, очистил от горечи воду в одном из источников, тем самым помог многим язычникам поверить в Христа).В этот же день по церковному календарю чтят память:Народный праздникКирилл Катаник - именно под таким названием значится 3 апреля в народном календаре. Считалось, что в этот день на Руси предоставлялся последний шанс прокатиться на санках по уже исчезающему снегу. Отсюда же пошла и главная традиция - готовить сани к длительному хранению и убирать их на зиму.Впрочем, не только с санями зачастую прощались в этот день. С зимней на весеннюю меняли и обувь: вместо валенок многие на Кирилла Катаника перебирались в лапти. А вот в ночное небо наши предки сегодня старались не смотреть: считалось, что увидеть падающую звезду - к большому несчастью. Поливать цветы также не рекомендуется: считается, что растениям на пользу это не пойдет и даже может навредить.И, конечно, с Кириллом Катаником связано немало народных примет. Услышать гром в этот день - будет богатый урожай, заметили первых комаров - значит, погода будет радовать теплом. На то, что впереди ждет потепление, указывали и распустившиеся цветки мать-и-мачехи.Какой сегодня праздник в мире3 апреля известен как веселый, но неофициальный праздник - Всемирный день вечеринки. Эта дата упоминается на страницах романа американской писательницы, по которому именно 3 апреля 2000 года все человечество должно было объединиться на одно всемирное торжество. Роман увидел свет в 1995 году, а уже в следующем 1996 году впервые отметили и навеянный им праздник. Никакой серьезной и глубокой философии у этого события нет: его цель - просто помочь людям стать немного счастливее.3 апреля отмечают и Всемирный день водных животных, чтобы обратить внимание людей по всему миру на то, в каком состоянии нередко оказываются водоемы, и как важно сохранять их для защиты обитающих там существ.Памятные даты в истории1829 год - изобретена первая кофемолка;1874 год - художник Илья Репин начал работу над знаменитым портретом писателя Ивана Тургенева;1967 год - на экраны кинотеатров вышла комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";1973 год - совершен первый в истории звонок по мобильному телефону: инженер Motorola набрал номер конкурентов.Кто родился 3 апреля из знаменитостейЗнаменитые личности, которые в разные годы появились на свет 3 апреля. Среди них:ИмениныСреди именинников сегодняшнего дня - Домнин, Кирилл, Филимон, Фома и Яков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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