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В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин
В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин - РИА Новости, 03.04.2025
В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин
Восемь автомашин получили повреждения при крупном пожаре в автосервисе в подмосковном Солнечногорске, возгорание полностью ликвидировано, рассказали РИА Новости РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:28:00+03:00
2025-04-03T14:28:00+03:00
2025-04-03T14:33:00+03:00
происшествия
солнечногорск
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемь автомашин получили повреждения при крупном пожаре в автосервисе в подмосковном Солнечногорске, возгорание полностью ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в подмосковном Солнечногорске полностью ликвидирован. Пожарными из здания автосервиса были эвакуированы пять автомобилей, повреждены огнем восемь", - сказал собеседник агентства. Автосервис утром загорелся на площади 750 "квадратов".
https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин
В Солнечногорске при пожаре в автосервисе пострадали 8 машин, 5 удалось спасти