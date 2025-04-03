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В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин - РИА Новости, 03.04.2025
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14:28 03.04.2025 (обновлено: 14:33 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009113084.html
В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин
В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин - РИА Новости, 03.04.2025
В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин
Восемь автомашин получили повреждения при крупном пожаре в автосервисе в подмосковном Солнечногорске, возгорание полностью ликвидировано, рассказали РИА Новости РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:28:00+03:00
2025-04-03T14:33:00+03:00
происшествия
солнечногорск
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемь автомашин получили повреждения при крупном пожаре в автосервисе в подмосковном Солнечногорске, возгорание полностью ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в подмосковном Солнечногорске полностью ликвидирован. Пожарными из здания автосервиса были эвакуированы пять автомобилей, повреждены огнем восемь", - сказал собеседник агентства. Автосервис утром загорелся на площади 750 "квадратов".
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солнечногорск
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происшествия, солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин

В Солнечногорске при пожаре в автосервисе пострадали 8 машин, 5 удалось спасти

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в автосервисе в подмосковном Солнечногорске. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в автосервисе в подмосковном Солнечногорске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в автосервисе в подмосковном Солнечногорске. Кадр видео
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемь автомашин получили повреждения при крупном пожаре в автосервисе в подмосковном Солнечногорске, возгорание полностью ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в подмосковном Солнечногорске полностью ликвидирован. Пожарными из здания автосервиса были эвакуированы пять автомобилей, повреждены огнем восемь", - сказал собеседник агентства.
Автосервис утром загорелся на площади 750 "квадратов".
Ликвидация пожара в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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ПроисшествияСолнечногорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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