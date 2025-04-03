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В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин

В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин - РИА Новости, 03.04.2025

В Подмосковье при пожаре в автосервисе пострадали восемь машин

Восемь автомашин получили повреждения при крупном пожаре в автосервисе в подмосковном Солнечногорске, возгорание полностью ликвидировано, рассказали РИА Новости РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:28:00+03:00

2025-04-03T14:28:00+03:00

2025-04-03T14:33:00+03:00

происшествия

солнечногорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемь автомашин получили повреждения при крупном пожаре в автосервисе в подмосковном Солнечногорске, возгорание полностью ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в подмосковном Солнечногорске полностью ликвидирован. Пожарными из здания автосервиса были эвакуированы пять автомобилей, повреждены огнем восемь", - сказал собеседник агентства. Автосервис утром загорелся на площади 750 "квадратов".

https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html

солнечногорск

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)