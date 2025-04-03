В Красноярске дети погибли при пожаре, пока родителей не было дома
В Красноярске двое детей отравились угарным газом, пока родителей не было дома
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КРАСНОЯРСК, 3 апр – РИА Новости. Двое детей в возрасте 3 лет и 9 месяцев погибли при пожаре в Красноярске, родителей в момент трагедии не было дома, возбуждено дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Сегодня около 14.30 (10.30 мск) в следственные органы ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в квартире дома по улице Гастелло города Красноярска обнаружены тела двоих детей с признаками отравления угарным газом… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, двое детей находились дома одни. Одному ребенку было 3 года, второму – 9 месяцев. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства главного следственного управления.
По данным краевого главка МВД, мальчики скончались в машине скорой помощи. "Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего. На момент происшествия семья на учете в ОВД не состояла", - отмечают в ведомстве.
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на потолке, сообщили в МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства, пожар произошёл в квартире двухэтажного жилого дома на площади 12 квадратных метров. С огнем боролись 23 человека, 9 единиц техники. С матерью работают психологи ведомства.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку. "Квартиру... арендовала семья с двумя детьми... Сегодня днём, когда мать отошла в магазин, в жилье начался пожар", - говорится в сообщении.
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