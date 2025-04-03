https://ria.ru/20250403/pozhar-2009087749.html

В Красноярске дети погибли при пожаре, пока родителей не было дома

В Красноярске дети погибли при пожаре, пока родителей не было дома - РИА Новости, 03.04.2025

В Красноярске дети погибли при пожаре, пока родителей не было дома

Двое детей в возрасте 3 лет и 9 месяцев погибли при пожаре в Красноярске, родителей в момент трагедии не было дома, возбуждено дело, сообщило региональное... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:01:00+03:00

2025-04-03T13:01:00+03:00

2025-04-03T13:04:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 3 апр – РИА Новости. Двое детей в возрасте 3 лет и 9 месяцев погибли при пожаре в Красноярске, родителей в момент трагедии не было дома, возбуждено дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Сегодня около 14.30 (10.30 мск) в следственные органы ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в квартире дома по улице Гастелло города Красноярска обнаружены тела двоих детей с признаками отравления угарным газом… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"", - говорится в сообщении. По данным следствия, двое детей находились дома одни. Одному ребенку было 3 года, второму – 9 месяцев. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства главного следственного управления. По данным краевого главка МВД, мальчики скончались в машине скорой помощи. "Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего. На момент происшествия семья на учете в ОВД не состояла", - отмечают в ведомстве. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на потолке, сообщили в МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства, пожар произошёл в квартире двухэтажного жилого дома на площади 12 квадратных метров. С огнем боролись 23 человека, 9 единиц техники. С матерью работают психологи ведомства. Прокуратура Красноярского края организовала проверку. "Квартиру... арендовала семья с двумя детьми... Сегодня днём, когда мать отошла в магазин, в жилье начался пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241006/pozhar-1976648273.html

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)