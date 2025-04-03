https://ria.ru/20250403/pozhar-2009069943.html

Появились подробности пожара в Подмосковье, где погибли четыре человека

Появились подробности пожара в Подмосковье, где погибли четыре человека - РИА Новости, 03.04.2025

Появились подробности пожара в Подмосковье, где погибли четыре человека

Две семейные пары, по уточненной информации, погибли от угарного газа после обильного застолья со спиртным в военном городке в подмосковной Власихе, рассказал... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:50:00+03:00

2025-04-03T11:50:00+03:00

2025-04-03T11:55:00+03:00

происшествия

власиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Две семейные пары, по уточненной информации, погибли от угарного газа после обильного застолья со спиртным в военном городке в подмосковной Власихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил в Telegram-канале, что рано утром в четверг в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего уточняются. Организована проверка, следователи выехали на место происшествия. "Предварительно, две семейные пары отдыхали со спиртным, много выпили", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной пожара в квартире жилого дома в военном городке могла стать непотушенная сигарета. "Скорее всего, скончались от угарного газа", - заключил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

власиха

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, власиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)