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В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 03.04.2025
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11:25 03.04.2025 (обновлено: 11:47 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009063156.html
В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода
В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 03.04.2025
В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода
В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:25:00+03:00
2025-04-03T11:47:00+03:00
происшествия
артур парфенчиков
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии."Третьего апреля &lt;...&gt; в 09:50 пожарно-спасательные подразделения &lt;...&gt; привлекались для ликвидации пожара в производственном боксе Онежского судостроительного завода", — говорится в релизе.Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что три человека пострадали, погибших нет. Одного из них отпустили домой, двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров. Его локализовали на тысяче "квадратов".К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда направили бригады медиков.По данным источника агентства, предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
петрозаводск
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РИА Новости
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353
60
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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
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происшествия, артур парфенчиков, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Происшествия, Артур Парфенчиков, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия

В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии.
"Третьего апреля <...> в 09:50 пожарно-спасательные подразделения <...> привлекались для ликвидации пожара в производственном боксе Онежского судостроительного завода", — говорится в релизе.
© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что три человека пострадали, погибших нет. Одного из них отпустили домой, двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров. Его локализовали на тысяче "квадратов".
© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда направили бригады медиков.
По данным источника агентства, предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
 
ПроисшествияАртур ПарфенчиковПетрозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Карелия
 
 
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