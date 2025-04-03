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В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода

В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 03.04.2025

В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода

В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии. РИА Новости, 03.04.2025

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происшествия

артур парфенчиков

петрозаводск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии."Третьего апреля <...> в 09:50 пожарно-спасательные подразделения <...> привлекались для ликвидации пожара в производственном боксе Онежского судостроительного завода", — говорится в релизе.Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что три человека пострадали, погибших нет. Одного из них отпустили домой, двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров. Его локализовали на тысяче "квадратов".К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда направили бригады медиков.По данным источника агентства, предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

петрозаводск

республика карелия

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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске 2025-04-03T11:25 true PT0M17S

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происшествия, артур парфенчиков, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия