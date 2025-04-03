https://ria.ru/20250403/pozhar-2009060568.html

Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске

Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске - РИА Новости, 03.04.2025

Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске

Взрыв газового баллона, предварительно, мог стать причиной пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:19:00+03:00

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2025-04-03T11:44:00+03:00

происшествия

петрозаводск

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Взрыв газового баллона, предварительно, мог стать причиной пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25. По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, погибших нет, есть трое пострадавших."По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона на заводе", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе прокуратуры Карелии сообщили, что начата проверка. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия."Кроме того, прокуратура даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009055307.html

петрозаводск

россия

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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске 2025-04-03T11:19 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

происшествия, петрозаводск, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия