https://ria.ru/20250403/pozhar-2009060568.html
Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске
Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске - РИА Новости, 03.04.2025
Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске
Взрыв газового баллона, предварительно, мог стать причиной пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:19:00+03:00
2025-04-03T11:19:00+03:00
2025-04-03T11:44:00+03:00
происшествия
петрозаводск
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Взрыв газового баллона, предварительно, мог стать причиной пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25. По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, погибших нет, есть трое пострадавших."По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона на заводе", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе прокуратуры Карелии сообщили, что начата проверка. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия."Кроме того, прокуратура даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009055307.html
петрозаводск
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Ликвидация пожара в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
2025-04-03T11:19
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петрозаводск, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Петрозаводск, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске
Предварительной причиной пожара в Петрозаводске назвали взрыв газового баллона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Взрыв газового баллона, предварительно, мог стать причиной пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25. По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, погибших нет, есть трое пострадавших.
"По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона на заводе", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе прокуратуры Карелии сообщили, что начата проверка. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия.
"Кроме того, прокуратура даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.