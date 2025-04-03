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Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе - РИА Новости, 03.04.2025
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10:55 03.04.2025 (обновлено: 11:11 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009054448.html
Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе
Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе - РИА Новости, 03.04.2025
Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что прерывает рабочую поездку после сообщений о пожаре на Онежском судостроительном заводе, написал он на своей... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:55:00+03:00
2025-04-03T11:11:00+03:00
происшествия
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артур парфенчиков
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что прерывает рабочую поездку после сообщений о пожаре на Онежском судостроительном заводе, написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25.Глава Карелии написал, что в связи с инцидентом прерывает рабочую поездку по Приладожью и срочно возвращается в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара.В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009055307.html
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происшествия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, россия
Происшествия, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Артур Парфенчиков, Россия
Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе

Парфенчиков едет в Петрозаводск из-за пожара на Онежском судостроительном заводе

© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что прерывает рабочую поездку после сообщений о пожаре на Онежском судостроительном заводе, написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25.
Глава Карелии написал, что в связи с инцидентом прерывает рабочую поездку по Приладожью и срочно возвращается в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара.
В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Площадь пожара в Петрозаводске выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Вчера, 10:58
 
ПроисшествияПетрозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Артур ПарфенчиковРоссия
 
 
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