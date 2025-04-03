https://ria.ru/20250403/pozhar-2009054448.html

Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе

Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе - РИА Новости, 03.04.2025

Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что прерывает рабочую поездку после сообщений о пожаре на Онежском судостроительном заводе, написал он на своей... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:55:00+03:00

2025-04-03T10:55:00+03:00

2025-04-03T11:11:00+03:00

происшествия

петрозаводск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

артур парфенчиков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что прерывает рабочую поездку после сообщений о пожаре на Онежском судостроительном заводе, написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25.Глава Карелии написал, что в связи с инцидентом прерывает рабочую поездку по Приладожью и срочно возвращается в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара.В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009055307.html

петрозаводск

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, россия