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При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека - РИА Новости, 03.04.2025
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10:53 03.04.2025 (обновлено: 11:16 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009054340.html
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека - РИА Новости, 03.04.2025
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека
Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:53:00+03:00
2025-04-03T11:16:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артур парфенчиков
петрозаводск
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25."Сейчас на месте работают пожарные МЧС России. Спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
петрозаводск
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, петрозаводск, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Артур Парфенчиков, Петрозаводск, Россия
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека

При пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске пострадали три человека

© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25.
"Сейчас на месте работают пожарные МЧС России. Спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Артур ПарфенчиковПетрозаводскРоссия
 
 
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