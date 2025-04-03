https://ria.ru/20250403/pozhar-2009054340.html

При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека

При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека - РИА Новости, 03.04.2025

При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека

Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:53:00+03:00

2025-04-03T10:53:00+03:00

2025-04-03T11:16:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

артур парфенчиков

петрозаводск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009055025_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_ab72e6e29a10eab462f13a1a39d478c6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25."Сейчас на месте работают пожарные МЧС России. Спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.

петрозаводск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, петрозаводск, россия