https://ria.ru/20250403/pozhar-2009054340.html
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека - РИА Новости, 03.04.2025
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека
Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:53:00+03:00
2025-04-03T10:53:00+03:00
2025-04-03T11:16:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артур парфенчиков
петрозаводск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009055025_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_ab72e6e29a10eab462f13a1a39d478c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.В четверг в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в боксе Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25."Сейчас на месте работают пожарные МЧС России. Спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В рамках модернизации Онежского судозавода создается первая в России цифровая верфь.
петрозаводск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009055025_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_39d37d3cdbf14deb46f852b9011d6dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, петрозаводск, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Артур Парфенчиков, Петрозаводск, Россия
При пожаре на заводе в Петрозаводске пострадали три человека
При пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске пострадали три человека