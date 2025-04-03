https://ria.ru/20250403/pozhar-2009049015.html
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека - РИА Новости, 03.04.2025
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре в квартире в поселке Власиха, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:42:00+03:00
2025-04-03T10:42:00+03:00
2025-04-03T11:55:00+03:00
происшествия
власиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009070718_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_6b64dce13247744d737478cb1d613adf.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в квартире в поселке Власиха, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Третьего апреля ранним утром в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении. Организована проверка, следователи выехали на место происшествия, добавили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html
власиха
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009070718_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_fcaf4349f001e49eec1abecffe2b4edc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, власиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Власиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека
При пожаре в квартире в подмосковной Власихе погибли четыре человека