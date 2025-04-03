https://ria.ru/20250403/pozhar-2009049015.html

В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека

В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека - РИА Новости, 03.04.2025

В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в квартире в поселке Власиха, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:42:00+03:00

2025-04-03T10:42:00+03:00

2025-04-03T11:55:00+03:00

происшествия

власиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в квартире в поселке Власиха, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Третьего апреля ранним утром в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении. Организована проверка, следователи выехали на место происшествия, добавили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

власиха

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, власиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)