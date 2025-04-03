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В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека - РИА Новости, 03.04.2025
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10:42 03.04.2025 (обновлено: 11:55 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009049015.html
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека - РИА Новости, 03.04.2025
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре в квартире в поселке Власиха, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 03.04.2025
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происшествия
власиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в квартире в поселке Власиха, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Третьего апреля ранним утром в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении. Организована проверка, следователи выехали на место происшествия, добавили в ведомстве.
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власиха
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, власиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Власиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье при пожаре в квартире погибли четыре человека

При пожаре в квартире в подмосковной Власихе погибли четыре человека

© Фото : соцсетиПожар в поселке Власиха Московской области
Пожар в поселке Власиха Московской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в поселке Власиха Московской области
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в квартире в поселке Власиха, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"Третьего апреля ранним утром в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении.
Организована проверка, следователи выехали на место происшествия, добавили в ведомстве.
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Спасение от огня: как не допустить пожар дома
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ПроисшествияВласихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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