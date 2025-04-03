https://ria.ru/20250403/postradavshie-2009141573.html
В Саратовской области из больницы выписали всех пострадавших при атаке БПЛА
В Саратовской области из больницы выписали всех пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.04.2025
В Саратовской области из больницы выписали всех пострадавших при атаке БПЛА
Все пострадавшие при атаке БПЛА на Саратовскую область две недели назад выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:10:00+03:00
2025-04-03T16:10:00+03:00
2025-04-03T16:10:00+03:00
происшествия
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Все пострадавшие при атаке БПЛА на Саратовскую область две недели назад выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что 20 марта в Энгельсе в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице, в двух детских садах и школе. Позднее глава региона уточнил, что порядка 30 частных и дачных домов в городе повреждены. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек, из них к 21 марта в больнице оставались шестеро пострадавших. "Все выписаны", - сказала собеседница агентства. После атаки БПЛА из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проводилась эвакуация жителей близлежащих к объекту СНТ. Позднее жители смогли вернуться в дома. Но, по данным губернатора, доступ к 22 СНТ в Энгельсе вновь ограничили со 2 по 4 апреля для проведения дополнительных инженерно-саперных работ.
https://ria.ru/20250320/sk-2006113125.html
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происшествия, энгельс, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Роман Бусаргин
В Саратовской области из больницы выписали всех пострадавших при атаке БПЛА
Минздрав Саратовской области сообщил о выписке всех пострадавших при атаке БПЛА