https://ria.ru/20250403/postradavshie-2009141573.html

В Саратовской области из больницы выписали всех пострадавших при атаке БПЛА

В Саратовской области из больницы выписали всех пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.04.2025

В Саратовской области из больницы выписали всех пострадавших при атаке БПЛА

Все пострадавшие при атаке БПЛА на Саратовскую область две недели назад выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:10:00+03:00

2025-04-03T16:10:00+03:00

2025-04-03T16:10:00+03:00

происшествия

энгельс

роман бусаргин

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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Все пострадавшие при атаке БПЛА на Саратовскую область две недели назад выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что 20 марта в Энгельсе в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице, в двух детских садах и школе. Позднее глава региона уточнил, что порядка 30 частных и дачных домов в городе повреждены. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек, из них к 21 марта в больнице оставались шестеро пострадавших. "Все выписаны", - сказала собеседница агентства. После атаки БПЛА из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проводилась эвакуация жителей близлежащих к объекту СНТ. Позднее жители смогли вернуться в дома. Но, по данным губернатора, доступ к 22 СНТ в Энгельсе вновь ограничили со 2 по 4 апреля для проведения дополнительных инженерно-саперных работ.

https://ria.ru/20250320/sk-2006113125.html

энгельс

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происшествия, энгельс, роман бусаргин