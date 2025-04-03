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В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
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16:41 03.04.2025 (обновлено: 16:57 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009151221.html
В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины
В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины
Решение США ввести пошлины "трудно понять", оно будет иметь негативные последствия для потребителей, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:41:00+03:00
2025-04-03T16:57:00+03:00
экономика
сша
швейцария
ги пармелен
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Решение США ввести пошлины "трудно понять", оно будет иметь негативные последствия для потребителей, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. "Тяжело понять эти решения, которые, как ожидается, окажут негативное влияние на цепочки поставок и, в конечном итоге, на потребителей", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
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экономика, сша, швейцария, ги пармелен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Швейцария, Ги Пармелен, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины

Глава Минэкономики Швейцарии Пармелен: решение США ввести пошлины трудно понять

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Решение США ввести пошлины "трудно понять", оно будет иметь негативные последствия для потребителей, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.
"Тяжело понять эти решения, которые, как ожидается, окажут негативное влияние на цепочки поставок и, в конечном итоге, на потребителей", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
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Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Вчера, 16:36
 
ЭкономикаСШАШвейцарияГи ПармеленДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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