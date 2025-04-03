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В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины
В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины
Решение США ввести пошлины "трудно понять", оно будет иметь негативные последствия для потребителей, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:41:00+03:00
2025-04-03T16:41:00+03:00
2025-04-03T16:57:00+03:00
экономика
сша
швейцария
ги пармелен
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Решение США ввести пошлины "трудно понять", оно будет иметь негативные последствия для потребителей, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. "Тяжело понять эти решения, которые, как ожидается, окажут негативное влияние на цепочки поставок и, в конечном итоге, на потребителей", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, швейцария, ги пармелен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Швейцария, Ги Пармелен, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины
Глава Минэкономики Швейцарии Пармелен: решение США ввести пошлины трудно понять