https://ria.ru/20250403/poshliny-2009151221.html

В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины

В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины - РИА Новости, 03.04.2025

В Швейцарии оценили решение Трампа ввести пошлины

Решение США ввести пошлины "трудно понять", оно будет иметь негативные последствия для потребителей, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:41:00+03:00

2025-04-03T16:41:00+03:00

2025-04-03T16:57:00+03:00

экономика

сша

швейцария

ги пармелен

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Решение США ввести пошлины "трудно понять", оно будет иметь негативные последствия для потребителей, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. "Тяжело понять эти решения, которые, как ожидается, окажут негативное влияние на цепочки поставок и, в конечном итоге, на потребителей", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.

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сша

швейцария

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, швейцария, ги пармелен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт