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Россия может выиграть от американских пошлин, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2025
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13:09 03.04.2025 (обновлено: 16:03 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009089755.html
Россия может выиграть от американских пошлин, считает эксперт
Россия может выиграть от американских пошлин, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2025
Россия может выиграть от американских пошлин, считает эксперт
Россия может выиграть от решения президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах, поскольку Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой и... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:09:00+03:00
2025-04-03T16:03:00+03:00
сша
россия
москва
дональд трамп
евгений коган
высшая школа экономики (вшэ)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия может выиграть от решения президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах, поскольку Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой и недорогих российских ресурсах, рассказал РИА Новости инвестиционный банкир Евгений Коган.Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга."В данной ситуации Россия может неплохо выиграть. Дело в том, что Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой, хотя бы для того, чтобы оторвать ее от Пекина и получить доступ к российским ресурсам. Они не будут пытаться с нами дружить, но будут пытаться получить бенефиты для себя в первую очередь. Им нужны недорогие ресурсы России", - сказал Коган.Кроме того, добавил эксперт, Трампу важно, чтобы мир не уходил от использования американского доллара в расчетах - и это может быть значимо в контексте продолжения переговоров России и США и возможного смягчения антироссийских санкций."Они могут нам обещать неплохие выгоды, если мы будем вести торговлю в американских долларах", - отметил экономист.Он также отметил, что в целом решение Трампа наиболее серьезно скажется на Китае, странах Юго-Восточной Азии и Европе."У них серьезный перекос в торговле с США. И они получают от этого, по мнению американцев, большие и несправедливые бенефиты. Им и европейцам придется непросто. По сути США хотят решить собственные проблемы за счет остального мира: кто будет платить за выравнивание дефицита бюджета Штатов? Кто будет платить за выравнивание торгового и платежного баланса Америки, который сегодня в ужасном состоянии? Именно эти страны", - заключил экономист.Также он подчеркнул, что Россия в списке стран, в отношении которых вводятся пошлины, отсутствует - это может свидетельствовать о том, что с Москвой Трамп хочет договориться отдельно.Ряд стран, в том числе Китай и Южная Корея, выказали недовольство действиями Вашингтона. Китайский МИД призвал США немедленно "исправить ошибочные действия", регулировать разногласия с другими странами на основе равенства. Южнокорейский вице-премьер и министр планирования и финансов страны Чхве Сан Мок заявил о готовности Сеула к быстрой реакции на введение новых 25-процентных таможенных пошлин со стороны США.
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сша, россия, москва, дональд трамп, евгений коган, высшая школа экономики (вшэ), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Евгений Коган, Высшая школа экономики (ВШЭ), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Россия может выиграть от американских пошлин, считает эксперт

Экономист Коган: Россия может выиграть от американских пошлин

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия может выиграть от решения президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах, поскольку Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой и недорогих российских ресурсах, рассказал РИА Новости инвестиционный банкир Евгений Коган.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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"В данной ситуации Россия может неплохо выиграть. Дело в том, что Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой, хотя бы для того, чтобы оторвать ее от Пекина и получить доступ к российским ресурсам. Они не будут пытаться с нами дружить, но будут пытаться получить бенефиты для себя в первую очередь. Им нужны недорогие ресурсы России", - сказал Коган.
Кроме того, добавил эксперт, Трампу важно, чтобы мир не уходил от использования американского доллара в расчетах - и это может быть значимо в контексте продолжения переговоров России и США и возможного смягчения антироссийских санкций.
"Они могут нам обещать неплохие выгоды, если мы будем вести торговлю в американских долларах", - отметил экономист.
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Он также отметил, что в целом решение Трампа наиболее серьезно скажется на Китае, странах Юго-Восточной Азии и Европе.
"У них серьезный перекос в торговле с США. И они получают от этого, по мнению американцев, большие и несправедливые бенефиты. Им и европейцам придется непросто. По сути США хотят решить собственные проблемы за счет остального мира: кто будет платить за выравнивание дефицита бюджета Штатов? Кто будет платить за выравнивание торгового и платежного баланса Америки, который сегодня в ужасном состоянии? Именно эти страны", - заключил экономист.
Также он подчеркнул, что Россия в списке стран, в отношении которых вводятся пошлины, отсутствует - это может свидетельствовать о том, что с Москвой Трамп хочет договориться отдельно.
Ряд стран, в том числе Китай и Южная Корея, выказали недовольство действиями Вашингтона. Китайский МИД призвал США немедленно "исправить ошибочные действия", регулировать разногласия с другими странами на основе равенства. Южнокорейский вице-премьер и министр планирования и финансов страны Чхве Сан Мок заявил о готовности Сеула к быстрой реакции на введение новых 25-процентных таможенных пошлин со стороны США.
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