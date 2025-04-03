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Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России - РИА Новости, 03.04.2025
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11:05 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России - РИА Новости, 03.04.2025
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
США не ввели "взаимные" пошлины на импорт из России не столько из-за низкого объема импорта, сколько из-за того, что российские поставки уже обложены тарифами в РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:05:00+03:00
2025-04-03T11:05:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
скотт бессент
михаил зельцер
бкс мир инвестиций
anderida financial group
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США не ввели "взаимные" пошлины на импорт из России не столько из-за низкого объема импорта, сколько из-за того, что российские поставки уже обложены тарифами в 35-200%, а не попавшие под эти меры товары являются стратегическими и нужны самим США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке этих стран России не было. Глава минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что что США не ведут с ней торговли. Действительно, торговли между Россией и США почти нет, соглашается эксперт по фондовому рынку БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Оборот в 2024 году рухнул до минимумов с 1992 года, а санкций и так много - смысла вводить еще и тарифы никакого не было", - добавляет он. Однако несмотря на низкий импорт США из России, который в прошлом году составил всего 3 миллиарда долларов, это все еще больше, чем ввоз Штатами товаров, например, из Украины и Кувейта, в отношении которых была введена пошлина в 10%, или Анголы и Казахстана, получивших новые пошлины в 32% и 27% соответственно. Основная причина, почему против России не было введено санкций, - это товары, которые Россия поставляет в Америку. "Это только отрасли и товары стратегического значения, которые нужны США, поэтому поднимать на них пошлины было бы невыгодно им самим", - считают аналитики Anderida Financial Group. Среди продукции, которая не находятся под российскими или американскими ограничениями, больше всего в прошлом году Штаты приобрели у России удобрений – на 1,1 миллиарда долларов - и металлов платиновой группы - на 878,4 миллиона, а также деталей для реактивных двигателей – на 80 миллионов долларов. При этом, отдельно напоминают аналитики, против России уже действуют огромные пошлины: на большинство товаров наложены тарифы в 35-70%, а по некоторым группам - в частности, алюминию - достигают 200%.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009036966.html
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сша, россия, украина, дональд трамп, скотт бессент, михаил зельцер, бкс мир инвестиций, anderida financial group, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Михаил Зельцер, БКС Мир инвестиций, Anderida Financial Group, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России

США не ввели пошлины на импорт из России из-за низкого объема импорта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США не ввели "взаимные" пошлины на импорт из России не столько из-за низкого объема импорта, сколько из-за того, что российские поставки уже обложены тарифами в 35-200%, а не попавшие под эти меры товары являются стратегическими и нужны самим США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке этих стран России не было. Глава минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что что США не ведут с ней торговли.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Финский премьер прокомментировал новые пошлины США
Вчера, 09:34
Действительно, торговли между Россией и США почти нет, соглашается эксперт по фондовому рынку БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Оборот в 2024 году рухнул до минимумов с 1992 года, а санкций и так много - смысла вводить еще и тарифы никакого не было", - добавляет он.
Однако несмотря на низкий импорт США из России, который в прошлом году составил всего 3 миллиарда долларов, это все еще больше, чем ввоз Штатами товаров, например, из Украины и Кувейта, в отношении которых была введена пошлина в 10%, или Анголы и Казахстана, получивших новые пошлины в 32% и 27% соответственно.
Основная причина, почему против России не было введено санкций, - это товары, которые Россия поставляет в Америку. "Это только отрасли и товары стратегического значения, которые нужны США, поэтому поднимать на них пошлины было бы невыгодно им самим", - считают аналитики Anderida Financial Group.
Среди продукции, которая не находятся под российскими или американскими ограничениями, больше всего в прошлом году Штаты приобрели у России удобрений – на 1,1 миллиарда долларов - и металлов платиновой группы - на 878,4 миллиона, а также деталей для реактивных двигателей – на 80 миллионов долларов.
При этом, отдельно напоминают аналитики, против России уже действуют огромные пошлины: на большинство товаров наложены тарифы в 35-70%, а по некоторым группам - в частности, алюминию - достигают 200%.
Пекин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МИД КНР прокомментировал введение США пошлин
Вчера, 10:30
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампСкотт БессентМихаил ЗельцерБКС Мир инвестицийAnderida Financial GroupВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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