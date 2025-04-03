Рейтинг@Mail.ru
Финский премьер прокомментировал новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009036966.html
Финский премьер прокомментировал новые пошлины США
Финский премьер прокомментировал новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
Финский премьер прокомментировал новые пошлины США
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя новые пошлины США на импорт, заявил, что в торговой войне нет победителей. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:34:00+03:00
2025-04-03T09:34:00+03:00
экономика
сша
финляндия
петтери орпо
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_2e5d30c372af9acc8f6884ce5c137b63.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя новые пошлины США на импорт, заявил, что в торговой войне нет победителей. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Новые таможенные решения США вызывают беспокойство. В торговой войне нет победителей. Страдают предприятия, потребители и экономический рост. ЕС готов реагировать и вести переговоры. Мы поддерживаем эти усилия", - написал Орпо в соцсети X. Премьер добавил, что Финляндия как часть Евросоюза подготовилась к такому решению со стороны США.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
сша
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_d6707029665a087a80b89bba807f3b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, финляндия, петтери орпо, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Финляндия, Петтери Орпо, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Финский премьер прокомментировал новые пошлины США

Премьер Финляндии Орпо: в торговой войне нет победителей

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя новые пошлины США на импорт, заявил, что в торговой войне нет победителей.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
"Новые таможенные решения США вызывают беспокойство. В торговой войне нет победителей. Страдают предприятия, потребители и экономический рост. ЕС готов реагировать и вести переговоры. Мы поддерживаем эти усилия", - написал Орпо в соцсети X.
Премьер добавил, что Финляндия как часть Евросоюза подготовилась к такому решению со стороны США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
29 марта, 08:00
 
ЭкономикаСШАФинляндияПеттери ОрпоДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала