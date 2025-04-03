https://ria.ru/20250403/poshliny-2009036966.html

Финский премьер прокомментировал новые пошлины США

Финский премьер прокомментировал новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025

Финский премьер прокомментировал новые пошлины США

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя новые пошлины США на импорт, заявил, что в торговой войне нет победителей. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:34:00+03:00

2025-04-03T09:34:00+03:00

2025-04-03T09:34:00+03:00

экономика

сша

финляндия

петтери орпо

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя новые пошлины США на импорт, заявил, что в торговой войне нет победителей. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Новые таможенные решения США вызывают беспокойство. В торговой войне нет победителей. Страдают предприятия, потребители и экономический рост. ЕС готов реагировать и вести переговоры. Мы поддерживаем эти усилия", - написал Орпо в соцсети X. Премьер добавил, что Финляндия как часть Евросоюза подготовилась к такому решению со стороны США.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

сша

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, финляндия, петтери орпо, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт