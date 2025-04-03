Финский премьер прокомментировал новые пошлины США
Премьер Финляндии Орпо: в торговой войне нет победителей
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя новые пошлины США на импорт, заявил, что в торговой войне нет победителей.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
"Новые таможенные решения США вызывают беспокойство. В торговой войне нет победителей. Страдают предприятия, потребители и экономический рост. ЕС готов реагировать и вести переговоры. Мы поддерживаем эти усилия", - написал Орпо в соцсети X.
Премьер добавил, что Финляндия как часть Евросоюза подготовилась к такому решению со стороны США.
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