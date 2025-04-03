https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html

ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК

ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК - РИА Новости, 03.04.2025

ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК

ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:30:00+03:00

2025-04-03T06:30:00+03:00

2025-04-03T07:17:00+03:00

сша

евросоюз

еврокомиссия

в мире

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

марош шефчович

введение трампом пошлин на импорт

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X."В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали. Теперь мы готовимся к очередным ответным мерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры не увенчаются успехом... Но есть альтернативный путь, еще не поздно вести переговоры", - написала онаПо словам фон дер Ляйен, еврокомиссар Марош Шефчович постоянно находится в контакте с американскими партнерами.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://ria.ru/20250403/kitay-2009019500.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, марош шефчович, введение трампом пошлин на импорт