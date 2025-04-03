ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК
Урсула фон дер Ляйен считает, что договориться с США о пошлинах еще не поздно
© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
"В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали. Теперь мы готовимся к очередным ответным мерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры не увенчаются успехом... Но есть альтернативный путь, еще не поздно вести переговоры", - написала она
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По словам фон дер Ляйен, еврокомиссар Марош Шефчович постоянно находится в контакте с американскими партнерами.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.