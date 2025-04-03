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ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК - РИА Новости, 03.04.2025
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06:30 03.04.2025 (обновлено: 07:17 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html
ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК
ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК - РИА Новости, 03.04.2025
ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК
ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. РИА Новости, 03.04.2025
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2025-04-03T07:17:00+03:00
сша
евросоюз
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
марош шефчович
введение трампом пошлин на импорт
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X."В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали. Теперь мы готовимся к очередным ответным мерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры не увенчаются успехом... Но есть альтернативный путь, еще не поздно вести переговоры", - написала онаПо словам фон дер Ляйен, еврокомиссар Марош Шефчович постоянно находится в контакте с американскими партнерами.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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сша, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, марош шефчович, введение трампом пошлин на импорт
США, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Введение Трампом пошлин на импорт
ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен считает, что договориться с США о пошлинах еще не поздно

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
"В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали. Теперь мы готовимся к очередным ответным мерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры не увенчаются успехом... Но есть альтернативный путь, еще не поздно вести переговоры", - написала она
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Китай призвал США отменить пошлины
Вчера, 05:34
По словам фон дер Ляйен, еврокомиссар Марош Шефчович постоянно находится в контакте с американскими партнерами.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Президент Колумбии назвал введение пошлин Трампом смертью неолиберализма
Вчера, 03:09
 
СШАЕвросоюзЕврокомиссияВ миреУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампМарош ШефчовичВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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