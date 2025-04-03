https://ria.ru/20250403/poshliny-2009008977.html

Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт

Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт - РИА Новости, 03.04.2025

Эксперт оценила последствия новых пошлин США на импорт

Новые "взаимные" пошлины США на импорт приведут к расширению мировой торговли в обход Штатов, в частности могут усилиться торговые связи между странами БРИКС, а РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:17:00+03:00

2025-04-03T02:17:00+03:00

2025-04-03T02:17:00+03:00

сша

китай

юго-восточная азия

дональд трамп

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Новые "взаимные" пошлины США на импорт приведут к расширению мировой торговли в обход Штатов, в частности могут усилиться торговые связи между странами БРИКС, а также между Китаем и Евросоюзом, выразила мнение в беседе с РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Введение тарифов вряд ли останется без ответа, и американские компании-экспортеры также пострадают. Не исключаю, что подобные меры могут привести к расширению торговли вне США", - считает она. Бондаренко отметила, что торговые связи могут усилиться между Евросоюзом и Китаем, КНР и странами Юго-Восточной Азии, на евразийском континенте, а также в рамках блока БРИКС.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009004453.html

https://ria.ru/20250403/kanada-2009008332.html

сша

китай

юго-восточная азия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, юго-восточная азия, дональд трамп, брикс, высшая школа экономики (вшэ), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире