https://ria.ru/20250403/polsha-2009056294.html
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин
Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:00:00+03:00
2025-04-03T11:00:00+03:00
2025-04-03T11:00:00+03:00
польша
сша
европа
дональд трамп
дональд туск
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132798/40/1327984006_0:0:2358:1326_1920x0_80_0_0_dff229e142667d249335d26cd8e68a52.jpg
ВАРШАВА, 3 апр - РИА Новости. Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими", - написал Доманьский на платформе Х. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в связи с американскими пошлинами нужны "адекватные" решения. "Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", - написал он на той же платформе.
https://ria.ru/20250403/tusk-2009029163.html
польша
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132798/40/1327984006_514:0:2358:1383_1920x0_80_0_0_59c2dd77799b754fc0cd25901584cc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, сша, европа, дональд трамп, дональд туск, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Польша, США, Европа, Дональд Трамп, Дональд Туск, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин
Доманьский: ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин