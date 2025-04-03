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В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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11:00 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/polsha-2009056294.html
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин
Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:00:00+03:00
2025-04-03T11:00:00+03:00
польша
сша
европа
дональд трамп
дональд туск
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАРШАВА, 3 апр - РИА Новости. Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими", - написал Доманьский на платформе Х. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в связи с американскими пошлинами нужны "адекватные" решения. "Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", - написал он на той же платформе.
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польша, сша, европа, дональд трамп, дональд туск, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Польша, США, Европа, Дональд Трамп, Дональд Туск, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Минфине Польши оценили последствия от введения США импортных пошлин

Доманьский: ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 апр - РИА Новости. Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими", - написал Доманьский на платформе Х.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в связи с американскими пошлинами нужны "адекватные" решения.
"Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", - написал он на той же платформе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Премьер Польши выступил с призывом после решения Трампа
Вчера, 08:19
 
ПольшаСШАЕвропаДональд ТрампДональд ТускВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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