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В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе - РИА Новости, 03.04.2025
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18:28 03.04.2025 (обновлено: 19:18 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/politsija-2009185415.html
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе - РИА Новости, 03.04.2025
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе
Полиция начала проверку после информации о массовой драке учеников в туалете пермской школы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:28:00+03:00
2025-04-03T19:18:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 3 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после информации о массовой драке учеников в туалете пермской школы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В четверг в соцсетях было опубликовано видео массовой драки в пермской школе, якобы устроенной для развлечения. Судя по кадрам, участниками и "зрителями" потасовки стали более 10 ребят: ученики дерутся по двое, валяясь по полу, другие смотрят, потом мальчики в паре меняются. "По данному факту в отделе МВД России "Пермский" зарегистрирован материал, проводится проверка", - рассказали в ведомстве.В СУСК РФ по региону позже добавили, что следователи проводят процессуальную проверку по факту размещения видеозаписи массовых драк несовершеннолетних в учебном заведении в Пермском районе.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе

Полиция начала проверку после видео массовой драки в пермской школе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 3 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после информации о массовой драке учеников в туалете пермской школы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
В четверг в соцсетях было опубликовано видео массовой драки в пермской школе, якобы устроенной для развлечения. Судя по кадрам, участниками и "зрителями" потасовки стали более 10 ребят: ученики дерутся по двое, валяясь по полу, другие смотрят, потом мальчики в паре меняются.
"По данному факту в отделе МВД России "Пермский" зарегистрирован материал, проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
В СУСК РФ по региону позже добавили, что следователи проводят процессуальную проверку по факту размещения видеозаписи массовых драк несовершеннолетних в учебном заведении в Пермском районе.
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