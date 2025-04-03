https://ria.ru/20250403/politsija-2009185415.html
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе - РИА Новости, 03.04.2025
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе
Полиция начала проверку после информации о массовой драке учеников в туалете пермской школы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:28:00+03:00
2025-04-03T18:28:00+03:00
2025-04-03T19:18:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
ПЕРМЬ, 3 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после информации о массовой драке учеников в туалете пермской школы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В четверг в соцсетях было опубликовано видео массовой драки в пермской школе, якобы устроенной для развлечения. Судя по кадрам, участниками и "зрителями" потасовки стали более 10 ребят: ученики дерутся по двое, валяясь по полу, другие смотрят, потом мальчики в паре меняются. "По данному факту в отделе МВД России "Пермский" зарегистрирован материал, проводится проверка", - рассказали в ведомстве.В СУСК РФ по региону позже добавили, что следователи проводят процессуальную проверку по факту размещения видеозаписи массовых драк несовершеннолетних в учебном заведении в Пермском районе.
https://ria.ru/20250322/krasnoyarsk-2006624015.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе
Полиция начала проверку после видео массовой драки в пермской школе