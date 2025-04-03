https://ria.ru/20250403/politsija-2009185415.html

В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе

В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе - РИА Новости, 03.04.2025

В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе

Полиция начала проверку после информации о массовой драке учеников в туалете пермской школы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:28:00+03:00

2025-04-03T18:28:00+03:00

2025-04-03T19:18:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 3 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после информации о массовой драке учеников в туалете пермской школы, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В четверг в соцсетях было опубликовано видео массовой драки в пермской школе, якобы устроенной для развлечения. Судя по кадрам, участниками и "зрителями" потасовки стали более 10 ребят: ученики дерутся по двое, валяясь по полу, другие смотрят, потом мальчики в паре меняются. "По данному факту в отделе МВД России "Пермский" зарегистрирован материал, проводится проверка", - рассказали в ведомстве.В СУСК РФ по региону позже добавили, что следователи проводят процессуальную проверку по факту размещения видеозаписи массовых драк несовершеннолетних в учебном заведении в Пермском районе.

https://ria.ru/20250322/krasnoyarsk-2006624015.html

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2025

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)