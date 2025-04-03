https://ria.ru/20250403/pokhischenie-2009012129.html
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму - РИА Новости, 03.04.2025
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму
Неизвестные на Чукотке, имея доступ к личному кабинету в приложении банка, похитили со счета ветерана специальной военной операции свыше 3 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:07:00+03:00
2025-04-03T03:07:00+03:00
2025-04-03T03:07:00+03:00
происшествия
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные на Чукотке, имея доступ к личному кабинету в приложении банка, похитили со счета ветерана специальной военной операции свыше 3 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. "По предварительным данным, в период с февраля по март текущего года неустановленное лицо, имея доступ к личному кабинету "Сбербанк онлайн", принадлежавшему потерпевшему, похитило денежные средства в размере свыше 3 миллионов рублей. Потерпевший является ветераном СВО, освобожденным от исполнения обязанностей военной службы в связи с ранением", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере".
https://ria.ru/20250325/ubiystvo-2007088189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, сбербанк россии
Происшествия, Чукотка, Сбербанк России
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили свыше трех миллионов рублей