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На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму - РИА Новости, 03.04.2025
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03:07 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/pokhischenie-2009012129.html
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму - РИА Новости, 03.04.2025
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму
Неизвестные на Чукотке, имея доступ к личному кабинету в приложении банка, похитили со счета ветерана специальной военной операции свыше 3 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:07:00+03:00
2025-04-03T03:07:00+03:00
происшествия
чукотка
сбербанк россии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные на Чукотке, имея доступ к личному кабинету в приложении банка, похитили со счета ветерана специальной военной операции свыше 3 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. "По предварительным данным, в период с февраля по март текущего года неустановленное лицо, имея доступ к личному кабинету "Сбербанк онлайн", принадлежавшему потерпевшему, похитило денежные средства в размере свыше 3 миллионов рублей. Потерпевший является ветераном СВО, освобожденным от исполнения обязанностей военной службы в связи с ранением", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере".
https://ria.ru/20250325/ubiystvo-2007088189.html
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4.7
96
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происшествия, чукотка, сбербанк россии
Происшествия, Чукотка, Сбербанк России
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму

На Чукотке со счета ветерана СВО похитили свыше трех миллионов рублей

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные на Чукотке, имея доступ к личному кабинету в приложении банка, похитили со счета ветерана специальной военной операции свыше 3 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
"По предварительным данным, в период с февраля по март текущего года неустановленное лицо, имея доступ к личному кабинету "Сбербанк онлайн", принадлежавшему потерпевшему, похитило денежные средства в размере свыше 3 миллионов рублей. Потерпевший является ветераном СВО, освобожденным от исполнения обязанностей военной службы в связи с ранением", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
25 марта, 04:55
 
ПроисшествияЧукоткаСбербанк России
 
 
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