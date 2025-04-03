https://ria.ru/20250403/pokhischenie-2009012129.html

На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму

На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму - РИА Новости, 03.04.2025

На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму

Неизвестные на Чукотке, имея доступ к личному кабинету в приложении банка, похитили со счета ветерана специальной военной операции свыше 3 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:07:00+03:00

2025-04-03T03:07:00+03:00

2025-04-03T03:07:00+03:00

происшествия

чукотка

сбербанк россии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Неизвестные на Чукотке, имея доступ к личному кабинету в приложении банка, похитили со счета ветерана специальной военной операции свыше 3 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. "По предварительным данным, в период с февраля по март текущего года неустановленное лицо, имея доступ к личному кабинету "Сбербанк онлайн", принадлежавшему потерпевшему, похитило денежные средства в размере свыше 3 миллионов рублей. Потерпевший является ветераном СВО, освобожденным от исполнения обязанностей военной службы в связи с ранением", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере".

https://ria.ru/20250325/ubiystvo-2007088189.html

чукотка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чукотка, сбербанк россии