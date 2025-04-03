https://ria.ru/20250403/podrostok-2009132982.html

В Пермском крае подросток пытался ограбить магазин на 168 шоколадок

В Пермском крае подросток пытался ограбить магазин на 168 шоколадок - РИА Новости, 03.04.2025

В Пермском крае подросток пытался ограбить магазин на 168 шоколадок

Подросток в Пермском крае ворвался в магазин с пневматическим пистолетом и пытался унести 168 шоколадок на 17 тысяч рублей, сообщил СУ СК по региону. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:36:00+03:00

2025-04-03T15:36:00+03:00

2025-04-03T17:39:00+03:00

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ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Подросток в Пермском крае ворвался в магазин с пневматическим пистолетом и пытался унести 168 шоколадок на 17 тысяч рублей, сообщил СУ СК по региону. "Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов Мотовилихинского района города Перми, угрожал сотруднице пневматическим пистолетом и пытался украсть 168 плиток шоколада на общую сумму 17 тысяч рублей", — говорится в материале. Как уточнило ведомство, 15-летний подросток 29 марта выпил спиртное и решил "напасть" на магазин в пермской Мотовилихе. Отмечается, что покупатель обезвредил юношу и передал его подоспевшей полиции. Молодому человеку вменяется ч. 2 ст. 162 УК. Суд отправил его под домашний арест. "Подросток признал свою причастность к совершенному преступлению, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Будет дана принципиальная оценка действиям лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего", — добавляется в сообщении.В местных пабликах в соцсетях опубликовали видео инцидента. На кадрах юноша в кепке стоит в зале продуктового супермаркета, держит в руке пневматический пистолет и водит им из стороны сторону. Потом он берет несколько коробок с молочным шоколадом и идет к выходу, произошла потасовка с участием девушки-покупательницы, она повалила похитителя на пол и помогла задержать.

https://ria.ru/20250401/peterburg-2008638217.html

https://ria.ru/20250313/mfo-2004745704.html

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происшествия, россия, пермский край, пермь