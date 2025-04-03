https://ria.ru/20250403/podezdy-2009091939.html
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году - РИА Новости, 03.04.2025
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году
В Химках в этом году отремонтируют 107 подъездов, работы проведут по 39 адресам, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:18:00+03:00
2025-04-03T13:18:00+03:00
2025-04-03T13:18:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
ремонт
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Химках в этом году отремонтируют 107 подъездов, работы проведут по 39 адресам, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Строители восстановят входные группы, полы, стены, потолки и окна. Модернизация коснется также почтовых ящиков, проводки и мусоропровода. Ремонтные работы проведут в многоквартирных домах Старых и Новых Химок, Левобережного, Сходни, Подрезково. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города. Также в 2025 году в Химках капитально отремонтируют более 70 домов. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты и восстановят кровли. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном. Кроме того, в домах проверят газовое оборудование. Для безопасности химчан установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах.
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химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), ремонт
Химки (городской округ в Московской области), Ремонт
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году
В Химках в 2025 году отремонтируют 107 подъездов
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Химках в этом году отремонтируют 107 подъездов, работы проведут по 39 адресам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Строители восстановят входные группы, полы, стены, потолки и окна. Модернизация коснется также почтовых ящиков, проводки и мусоропровода. Ремонтные работы проведут в многоквартирных домах Старых и Новых Химок, Левобережного, Сходни, Подрезково. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города.
Также в 2025 году в Химках капитально отремонтируют более 70 домов. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты и восстановят кровли. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.
Кроме того, в домах проверят газовое оборудование. Для безопасности химчан установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах.