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Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году - РИА Новости, 03.04.2025
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13:18 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/podezdy-2009091939.html
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году - РИА Новости, 03.04.2025
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году
В Химках в этом году отремонтируют 107 подъездов, работы проведут по 39 адресам, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:18:00+03:00
2025-04-03T13:18:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
ремонт
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Химках в этом году отремонтируют 107 подъездов, работы проведут по 39 адресам, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Строители восстановят входные группы, полы, стены, потолки и окна. Модернизация коснется также почтовых ящиков, проводки и мусоропровода. Ремонтные работы проведут в многоквартирных домах Старых и Новых Химок, Левобережного, Сходни, Подрезково. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города. Также в 2025 году в Химках капитально отремонтируют более 70 домов. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты и восстановят кровли. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном. Кроме того, в домах проверят газовое оборудование. Для безопасности химчан установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах.
https://ria.ru/20250402/khimki-2008887671.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), ремонт
Химки (городской округ в Московской области), Ремонт
Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в этом году

В Химках в 2025 году отремонтируют 107 подъездов

© Фото предоставлено Администрацией городского округа ХимкиРемонт подъезда в Химках
Ремонт подъезда в Химках - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото предоставлено Администрацией городского округа Химки
Ремонт подъезда в Химках
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Химках в этом году отремонтируют 107 подъездов, работы проведут по 39 адресам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Строители восстановят входные группы, полы, стены, потолки и окна. Модернизация коснется также почтовых ящиков, проводки и мусоропровода. Ремонтные работы проведут в многоквартирных домах Старых и Новых Химок, Левобережного, Сходни, Подрезково. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города.
Также в 2025 году в Химках капитально отремонтируют более 70 домов. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты и восстановят кровли. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.
Кроме того, в домах проверят газовое оборудование. Для безопасности химчан установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах.
В Химках приступили к реставрации памятников - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Химках приступили к реставрации памятников
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Химки (городской округ в Московской области)Ремонт
 
 
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