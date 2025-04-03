https://ria.ru/20250403/peskov-2009124273.html

В вопросе Украины все хотели бы быть услышанными, заявил Песков

В вопросе Украины все хотели бы быть услышанными, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2025

В вопросе Украины все хотели бы быть услышанными, заявил Песков

В вопросе конфликта на Украине все бы хотели не только говорить, но и быть услышанными, это сейчас наблюдается в отношениях РФ с администрацией США, заявил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:57:00+03:00

2025-04-03T14:57:00+03:00

2025-04-03T14:57:00+03:00

россия

украина

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В вопросе конфликта на Украине все бы хотели не только говорить, но и быть услышанными, это сейчас наблюдается в отношениях РФ с администрацией США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии агентству Блумберг. "Все бы предпочли не вести боевые действия, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными, это то, что сейчас у нас есть с американской администрацией", - сказал Песков.Он также отметил, что Россия предпочла бы продолжать "определенные взаимные усилия по поиску способа урегулирования".

https://ria.ru/20250313/peskov-2004654212.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков