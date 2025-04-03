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Глава МИД Вьетнама раскрыл детали переговоров с Лавровым
Глава МИД Вьетнама раскрыл детали переговоров с Лавровым - РИА Новости, 03.04.2025
Глава МИД Вьетнама раскрыл детали переговоров с Лавровым
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон назвал переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым плодотворными, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:15:00+03:00
2025-04-03T16:15:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 3 апр – РИА Новости. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон назвал переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым плодотворными, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией. Буй Тхань Шон находится с официальным визитом в Москве, где провел переговоры с главой МИД России. "Провел плодотворную дискуссию с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ознаменование 75-летия отношений (России и Вьетнама - ред.). Мы наметили ключевые шаги по наращиванию беспрепятственного сотрудничества во всех областях, опираясь на наше всеобъемлющее стратегическое партнерство. С нетерпением ждем новых совместных прорывов", - написал дипломат в соцсети X.
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россия, вьетнам, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Вьетнам, Москва, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Вьетнама раскрыл детали переговоров с Лавровым
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон назвал переговоры с Лавровым плодотворными