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"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры - РИА Новости, 03.04.2025
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06:56 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/peregovory-2009024242.html
"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры
"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры - РИА Новости, 03.04.2025
"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры
Промедление с заключением мирной сделки не выгодно Западу, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:56:00+03:00
2025-04-03T06:56:00+03:00
в мире
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дэниел дэвис
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Промедление с заключением мирной сделки не выгодно Западу, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube."Даже если вы хотите мира на Украине, но вам не нравятся нынешние условия, у вас есть карта, у вас есть новости, можно легко увидеть, как линия фронта смещается на Запад &lt;…&gt; Сейчас все указывает на то, что нужно срочно заключать мир, потому что потом будет поздно", — сказал он.Аналитик также отметил, что, несмотря на тотальное превосходство на линии фронта, Россия остается приверженной идее заключения мира."Москва по-прежнему открыта к переговорам, при условии соблюдения их требований &lt;…&gt; Продолжение конфликта будет только в ущерб и нашим интересам", — заключил Дэвис.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250403/sotrudnichestvo-2009007374.html
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в мире, россия, украина, сша, дэниел дэвис
В мире, Россия, Украина, США, Дэниел Дэвис
"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры

Полковник Дэвис: продолжение конфликта на Украине никому не выгодно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 03 апр РИА Новости. Промедление с заключением мирной сделки не выгодно Западу, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube.
"Даже если вы хотите мира на Украине, но вам не нравятся нынешние условия, у вас есть карта, у вас есть новости, можно легко увидеть, как линия фронта смещается на Запад <…> Сейчас все указывает на то, что нужно срочно заключать мир, потому что потом будет поздно", — сказал он.
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Аналитик также отметил, что, несмотря на тотальное превосходство на линии фронта, Россия остается приверженной идее заключения мира.
"Москва по-прежнему открыта к переговорам, при условии соблюдения их требований <…> Продолжение конфликта будет только в ущерб и нашим интересам", — заключил Дэвис.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
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Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
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В миреРоссияУкраинаСШАДэниел Дэвис
 
 
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