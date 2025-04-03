https://ria.ru/20250403/peregovory-2009024242.html

"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры

"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры - РИА Новости, 03.04.2025

"Будет поздно": в США призвали срочно начать мирные переговоры

Промедление с заключением мирной сделки не выгодно Западу, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:56:00+03:00

2025-04-03T06:56:00+03:00

2025-04-03T06:56:00+03:00

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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Промедление с заключением мирной сделки не выгодно Западу, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube."Даже если вы хотите мира на Украине, но вам не нравятся нынешние условия, у вас есть карта, у вас есть новости, можно легко увидеть, как линия фронта смещается на Запад <…> Сейчас все указывает на то, что нужно срочно заключать мир, потому что потом будет поздно", — сказал он.Аналитик также отметил, что, несмотря на тотальное превосходство на линии фронта, Россия остается приверженной идее заключения мира."Москва по-прежнему открыта к переговорам, при условии соблюдения их требований <…> Продолжение конфликта будет только в ущерб и нашим интересам", — заключил Дэвис.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.

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https://ria.ru/20250403/zayavlenie-2009013474.html

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в мире, россия, украина, сша, дэниел дэвис