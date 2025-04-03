https://ria.ru/20250403/otnosheniya-2009078316.html

Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США

Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США - РИА Новости, 03.04.2025

Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США

РФ и США достигли "определенного продвижения вперед" в контактах по устранению двусторонних раздражителей в отношениях, но говорить о прорывах пока рано, заявил РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:25:00+03:00

2025-04-03T12:25:00+03:00

2025-04-03T12:25:00+03:00

сша

россия

москва

сергей рябков

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ и США достигли "определенного продвижения вперед" в контактах по устранению двусторонних раздражителей в отношениях, но говорить о прорывах пока рано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью. "Если мы говорим о наших взаимоотношениях, то на сегодня, помимо диалога по украинскому кризису и тем аспектам, которые с этим связаны, таким как черноморская инициатива, мы имеем отдельный и динамично развивающийся трек по двусторонним раздражителям. Сразу после того как администрация (президента США Дональда) Трампа возобновила прерванный при (экс-президенте Джо) Байдене сфокусированный диалог на политических уровнях с Москвой, мы приступили к отработке этих сюжетов. Там есть определенное продвижение вперед, хотя я не стал бы на сегодня анонсировать какие-то прорывы, крупные достижения. В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно, мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, все обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". По его словам, сейчас работа по "двусторонним раздражителям" в основном сфокусирована на облегчении выдачи виз, каком-то усовершенствовании механизмов взаимных поездок и поездок нашего персонала по территории США, решении проблем, связанных с обеспечением нормальных финансовых переводов для нужд функционирования дипломатических учреждений. "Возвращаясь к двусторонним раздражителям – вопиющая ситуация с незаконным удержанием американцами находящихся в государственной собственности шести объектов недвижимости. Находящихся в нашей госсобственности, защищенных дипломатическим иммунитетом. Она требует первоочередного внимания сторон. Американцы должны здесь пойти на шаги, которые означали бы возвращение Вашингтона к выполнению обязательств в рамках Венской конвенции. Мы об этом им уже напоминали не раз. Мы будем продолжать бить в одну точку, они не должны думать, что для нас этот вопрос где-то на заднем плане. Все наоборот", - пояснил Рябков.

https://ria.ru/20250222/dialog-2000969038.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, москва, сергей рябков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)