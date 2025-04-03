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Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США - РИА Новости, 03.04.2025
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12:25 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/otnosheniya-2009078316.html
Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США
Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США - РИА Новости, 03.04.2025
Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США
РФ и США достигли "определенного продвижения вперед" в контактах по устранению двусторонних раздражителей в отношениях, но говорить о прорывах пока рано, заявил РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:25:00+03:00
2025-04-03T12:25:00+03:00
сша
россия
москва
сергей рябков
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ и США достигли "определенного продвижения вперед" в контактах по устранению двусторонних раздражителей в отношениях, но говорить о прорывах пока рано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью. "Если мы говорим о наших взаимоотношениях, то на сегодня, помимо диалога по украинскому кризису и тем аспектам, которые с этим связаны, таким как черноморская инициатива, мы имеем отдельный и динамично развивающийся трек по двусторонним раздражителям. Сразу после того как администрация (президента США Дональда) Трампа возобновила прерванный при (экс-президенте Джо) Байдене сфокусированный диалог на политических уровнях с Москвой, мы приступили к отработке этих сюжетов. Там есть определенное продвижение вперед, хотя я не стал бы на сегодня анонсировать какие-то прорывы, крупные достижения. В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно, мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, все обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". По его словам, сейчас работа по "двусторонним раздражителям" в основном сфокусирована на облегчении выдачи виз, каком-то усовершенствовании механизмов взаимных поездок и поездок нашего персонала по территории США, решении проблем, связанных с обеспечением нормальных финансовых переводов для нужд функционирования дипломатических учреждений. "Возвращаясь к двусторонним раздражителям – вопиющая ситуация с незаконным удержанием американцами находящихся в государственной собственности шести объектов недвижимости. Находящихся в нашей госсобственности, защищенных дипломатическим иммунитетом. Она требует первоочередного внимания сторон. Американцы должны здесь пойти на шаги, которые означали бы возвращение Вашингтона к выполнению обязательств в рамках Венской конвенции. Мы об этом им уже напоминали не раз. Мы будем продолжать бить в одну точку, они не должны думать, что для нас этот вопрос где-то на заднем плане. Все наоборот", - пояснил Рябков.
https://ria.ru/20250222/dialog-2000969038.html
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сша, россия, москва, сергей рябков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Москва, Сергей Рябков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США

Рябков: РФ и США достигли продвижения вперед по двусторонним раздражителям

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ и США достигли "определенного продвижения вперед" в контактах по устранению двусторонних раздражителей в отношениях, но говорить о прорывах пока рано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью.
"Если мы говорим о наших взаимоотношениях, то на сегодня, помимо диалога по украинскому кризису и тем аспектам, которые с этим связаны, таким как черноморская инициатива, мы имеем отдельный и динамично развивающийся трек по двусторонним раздражителям. Сразу после того как администрация (президента США Дональда) Трампа возобновила прерванный при (экс-президенте Джо) Байдене сфокусированный диалог на политических уровнях с Москвой, мы приступили к отработке этих сюжетов. Там есть определенное продвижение вперед, хотя я не стал бы на сегодня анонсировать какие-то прорывы, крупные достижения. В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно, мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, все обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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По его словам, сейчас работа по "двусторонним раздражителям" в основном сфокусирована на облегчении выдачи виз, каком-то усовершенствовании механизмов взаимных поездок и поездок нашего персонала по территории США, решении проблем, связанных с обеспечением нормальных финансовых переводов для нужд функционирования дипломатических учреждений.
"Возвращаясь к двусторонним раздражителям – вопиющая ситуация с незаконным удержанием американцами находящихся в государственной собственности шести объектов недвижимости. Находящихся в нашей госсобственности, защищенных дипломатическим иммунитетом. Она требует первоочередного внимания сторон. Американцы должны здесь пойти на шаги, которые означали бы возвращение Вашингтона к выполнению обязательств в рамках Венской конвенции. Мы об этом им уже напоминали не раз. Мы будем продолжать бить в одну точку, они не должны думать, что для нас этот вопрос где-то на заднем плане. Все наоборот", - пояснил Рябков.
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