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Большинство американцев обеспокоены экономикой США, показал опрос
Большинство американцев обеспокоены экономикой США, показал опрос - РИА Новости, 03.04.2025
Большинство американцев обеспокоены экономикой США, показал опрос
Шесть из десяти американцев сильно обеспокоены состоянием экономики США, следует из опроса социологической службы Gallup. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:16:00+03:00
2025-04-03T19:16:00+03:00
2025-04-03T19:16:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Шесть из десяти американцев сильно обеспокоены состоянием экономики США, следует из опроса социологической службы Gallup. Согласно результатам опроса, 60% американцев значительно обеспокоены экономическим состоянием страны, 27% - в меньшей мере испытывают беспокойство из-за этого, еще 9% мало обеспокоены этой проблемой и только 3% не видят причин для беспокойства. Кроме того, 59% американцев очень сильно обеспокоены из-за доступности здравоохранения, еще 56% - из-за инфляции, а 52% - из-за дефицита бюджета. Опрос проводился 3-16 марта среди 1002 американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Большинство американцев обеспокоены экономикой США, показал опрос
Gallup: 60% жителей США обеспокоены состоянием экономики страны