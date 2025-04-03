https://ria.ru/20250403/opasnost-2009016515.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.04.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:44:00+03:00
2025-04-03T04:44:00+03:00
2025-04-03T04:44:00+03:00
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе объявлялась в 3.18 мск, она продлилась 28 минут. "Внимание️ В Орловской области снова объявлена ракетная опасность", - написал Клычков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области объявили ракетную опасность
Губернатор Клычков: в Орловской области объявлена ракетная опасность