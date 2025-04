https://ria.ru/20250403/obama-2009211172.html

СМИ: Обама не думал, что Харрис должна быть кандидатом на пост президента

в мире

сша

барак обама

камала харрис

дональд трамп

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама считал, что бывший вице-президент Камала Харрис не должна быть кандидатом на пост американского лидера на выборах 2024 года, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на книгу "Борьба: внутри самой бурной схватки за Белый дом" (Fight: Inside the Wildest Battle for the White House). "В частных беседах Обама прямо сказал союзникам, что она проиграет Трампу", - приводит телеканал выдержку из книги. По данным телеканала, в книге также утверждается, что Обама "не думал, что она должна быть кандидатом". При этом официально в июле 2024 года Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке. Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.

сша

2025

