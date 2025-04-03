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"Живой Нострадамус" прервал молчание: "Ждите 15-го и 22-го числа" - РИА Новости, 03.04.2025
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18:48 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/nostradamus-2009154566.html
"Живой Нострадамус" прервал молчание: "Ждите 15-го и 22-го числа"
"Живой Нострадамус" прервал молчание: "Ждите 15-го и 22-го числа" - РИА Новости, 03.04.2025
"Живой Нострадамус" прервал молчание: "Ждите 15-го и 22-го числа"
Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", уже предсказал пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II. Теперь он предупреждает... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:48:00+03:00
2025-04-03T18:48:00+03:00
балтийское море
великобритания
нострадамус
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", уже предсказал пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II. Теперь он предупреждает о начале Третьей мировой войны из-за "невидимой войны" в Балтийском море. Насколько реальны эти угрозы? Кто стоит за загадочным провидцем и почему ему доверяют миллионы? Разбираемся, стоит ли готовиться к новому глобальному катаклизму или это всего лишь искусная манипуляция.Кто такой Атос СаломеУроженец Бразилии Атос Саломе в свои 37 лет успел заработать репутацию одного из самых точных предсказателей современности. Необычные способности начали проявляться у него в 12-летнем возрасте и с годами только усиливались. Сегодня он претендует на роль провидца, способного предсказывать даже геополитические события мирового масштаба."Живой Нострадамус" уже успел отметиться несколькими сбывшимися предсказаниями. Он предвидел пандемию коронавируса, смерть королевы Великобритании и предупреждал короля Карла о проблемах со здоровьем. Теперь Саломе предрекает человечеству гораздо более серьезные испытания.Точка невозвратаСамое тревожное предсказание Саломе касается начала масштабного военного конфликта в Балтийском регионе. По его словам, королевство Великобритании приближается к "опасному глобальному кризису" из-за "невидимой войны", которая уже идет в Балтийском море."В Балтийском море разразилась невидимая война. В 2023 году произошел очередной сбой в кабельной сети, что нарушило работу систем связи по всей Финляндии. Подобные атаки продолжаются, что заставило НАТО усилить меры безопасности в этом районе, а Европейский союз разрабатывает чрезвычайные процедуры для защиты критически важной инфраструктуры", — заявил провидец.Доказательством своих слов Саломе считает повреждение подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, которое уже расследуется шведскими властями как возможный акт саботажа.От саботажа к мировой войнеЭкстрасенс убежден, что именно эти, казалось бы, незначительные инциденты запустят механизм глобального противостояния. Он проводит зловещие исторические параллели:"История уже показала нам, что крупные конфликты могут начинаться с, казалось бы, не зависящих друг от друга событий. Первая мировая война была спровоцирована убийством эрцгерцога. Вторая — вторжением в Польшу", — напоминает Саломе.Особую опасность, по мнению провидца, представляет гибридный характер современных конфликтов: "Сегодня мы живем в эпоху гибридной войны, когда повреждение интернет-кабеля может иметь столь же разрушительные последствия, как и военное нападение".США и Китай на грани войныВисокосный 2024 год, по мнению Саломе, стал особенно тяжелым для США. Экстрасенс предрекает Америке серьезные военные проблемы, но с неожиданным поворотом — на этот раз вторгнутся в Соединенные Штаты, а не наоборот."Нострадамус" утверждает, что угроза придет со стороны Южно-Китайского моря и приведет к невиданному ранее масштабу столкновения. В своих видениях он увидел двух могущественных лидеров государств, приверженцев оккультизма, которые спровоцируют конфликт в Америке и станут инициаторами Третьей мировой войны.Новая пандемия и технологический прорывЧеловечество ждут не только военные бедствия. Саломе предупреждает о вирусе из Антарктиды, который вырвется на свободу из тающих из-за глобального потепления ледников. Этот патоген, по его словам, способен унести миллионы жизней и устроить эпидемию страшнее, чем COVID-19.Однако не все предсказания Атоса носят апокалиптический характер. Он также говорит о значительном технологическом прорыве: человечество обнаружит "астероид, богатый ценными материалами", возможен контакт с внеземными цивилизациями, а искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, что позволит общаться с умершими.Стоит ли верить "живому Нострадамусу"?Экстрасенс Андрей Харрис, анализируя феномен Саломе, обратил внимание на его дату рождения — 2 октября. "В мире магии считается, что есть уникальные дни, в которые рождаются люди со сверхспособностями. Самые сильные из них: 1-е, 2-е, 5-е, 13-е, 15-е, 18-е и 22-е числа", — поясняет Харрис.Используя нумерологические расчеты, эксперт определил и "миссию жизни" бразильца: "Сделаем расчёт для мистера Саломе: 02.10.1986, 2 + 1 + 1 + 9 + 8 + 6 = 27 - 22 = 5. Получаем пятёрку. И снова это число в группе самых сильных цифр, связанных со сверхспособностями".Сбудутся ли мрачные пророчества бразильского экстрасенса или они останутся лишь спекуляциями — покажет время. Однако опыт предыдущих сбывшихся предсказаний Саломе заставляет отнестись к его словам с определенной долей серьезности.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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балтийское море, великобритания, нострадамус
Балтийское море, Великобритания, Нострадамус

"Живой Нострадамус" прервал молчание: "Ждите 15-го и 22-го числа"

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", уже предсказал пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II. Теперь он предупреждает о начале Третьей мировой войны из-за "невидимой войны" в Балтийском море. Насколько реальны эти угрозы? Кто стоит за загадочным провидцем и почему ему доверяют миллионы? Разбираемся, стоит ли готовиться к новому глобальному катаклизму или это всего лишь искусная манипуляция.

Кто такой Атос Саломе

Уроженец Бразилии Атос Саломе в свои 37 лет успел заработать репутацию одного из самых точных предсказателей современности. Необычные способности начали проявляться у него в 12-летнем возрасте и с годами только усиливались. Сегодня он претендует на роль провидца, способного предсказывать даже геополитические события мирового масштаба.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия
Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия
"Живой Нострадамус" уже успел отметиться несколькими сбывшимися предсказаниями. Он предвидел пандемию коронавируса, смерть королевы Великобритании и предупреждал короля Карла о проблемах со здоровьем. Теперь Саломе предрекает человечеству гораздо более серьезные испытания.

Точка невозврата

Самое тревожное предсказание Саломе касается начала масштабного военного конфликта в Балтийском регионе. По его словам, королевство Великобритании приближается к "опасному глобальному кризису" из-за "невидимой войны", которая уже идет в Балтийском море.
"В Балтийском море разразилась невидимая война. В 2023 году произошел очередной сбой в кабельной сети, что нарушило работу систем связи по всей Финляндии. Подобные атаки продолжаются, что заставило НАТО усилить меры безопасности в этом районе, а Европейский союз разрабатывает чрезвычайные процедуры для защиты критически важной инфраструктуры", — заявил провидец.
© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Доказательством своих слов Саломе считает повреждение подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, которое уже расследуется шведскими властями как возможный акт саботажа.

От саботажа к мировой войне

Экстрасенс убежден, что именно эти, казалось бы, незначительные инциденты запустят механизм глобального противостояния. Он проводит зловещие исторические параллели:
"История уже показала нам, что крупные конфликты могут начинаться с, казалось бы, не зависящих друг от друга событий. Первая мировая война была спровоцирована убийством эрцгерцога. Вторая — вторжением в Польшу", — напоминает Саломе.
© AP PhotoВторжение немецкой армии в Польшу
Вторжение немецкой армии в Польшу - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo
Вторжение немецкой армии в Польшу
Особую опасность, по мнению провидца, представляет гибридный характер современных конфликтов: "Сегодня мы живем в эпоху гибридной войны, когда повреждение интернет-кабеля может иметь столь же разрушительные последствия, как и военное нападение".

США и Китай на грани войны

Високосный 2024 год, по мнению Саломе, стал особенно тяжелым для США. Экстрасенс предрекает Америке серьезные военные проблемы, но с неожиданным поворотом — на этот раз вторгнутся в Соединенные Штаты, а не наоборот.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США
"Нострадамус" утверждает, что угроза придет со стороны Южно-Китайского моря и приведет к невиданному ранее масштабу столкновения. В своих видениях он увидел двух могущественных лидеров государств, приверженцев оккультизма, которые спровоцируют конфликт в Америке и станут инициаторами Третьей мировой войны.

Новая пандемия и технологический прорыв

Человечество ждут не только военные бедствия. Саломе предупреждает о вирусе из Антарктиды, который вырвется на свободу из тающих из-за глобального потепления ледников. Этот патоген, по его словам, способен унести миллионы жизней и устроить эпидемию страшнее, чем COVID-19.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в защитном костюме возле автомобиля скорой помощи перед выездом к пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в защитном костюме возле автомобиля скорой помощи перед выездом к пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в защитном костюме возле автомобиля скорой помощи перед выездом к пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса
Однако не все предсказания Атоса носят апокалиптический характер. Он также говорит о значительном технологическом прорыве: человечество обнаружит "астероид, богатый ценными материалами", возможен контакт с внеземными цивилизациями, а искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, что позволит общаться с умершими.

Стоит ли верить "живому Нострадамусу"?

Экстрасенс Андрей Харрис, анализируя феномен Саломе, обратил внимание на его дату рождения — 2 октября. "В мире магии считается, что есть уникальные дни, в которые рождаются люди со сверхспособностями. Самые сильные из них: 1-е, 2-е, 5-е, 13-е, 15-е, 18-е и 22-е числа", — поясняет Харрис.
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei MünchenКомпьютерная модель «паутины» Вселенной
Компьютерная модель «паутины» Вселенной - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei München
Компьютерная модель «паутины» Вселенной
Используя нумерологические расчеты, эксперт определил и "миссию жизни" бразильца: "Сделаем расчёт для мистера Саломе: 02.10.1986, 2 + 1 + 1 + 9 + 8 + 6 = 27 - 22 = 5. Получаем пятёрку. И снова это число в группе самых сильных цифр, связанных со сверхспособностями".
Сбудутся ли мрачные пророчества бразильского экстрасенса или они останутся лишь спекуляциями — покажет время. Однако опыт предыдущих сбывшихся предсказаний Саломе заставляет отнестись к его словам с определенной долей серьезности.
 
Балтийское мореВеликобританияНострадамус
 
 
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