https://ria.ru/20250403/netanjahu-2009139082.html

Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии

Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии - РИА Новости, 03.04.2025

Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном перепутал трибуны и флаги, и в результате выступал под... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:58:00+03:00

2025-04-03T15:58:00+03:00

2025-04-03T15:58:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном перепутал трибуны и флаги, и в результате выступал под флагом Венгрии, а Орбан под флагом Израиля. В начале пресс-конференции Нетаньяху первым зашел в зал и прошел к дальней трибуне с гербом Венгрии перед венгерским флагом. Орбан, зашедший после, не стал его останавливать, рассмеялся, поменял на трибунах папки с речами и встал за оставшуюся с гербом Израиля перед израильским флагом. В своей речи Орбан говорил о росте антисемитизма в Европе вследствие нелегальной миграции и заявил, что "в Венгрии никогда не развевались флаги ХАМАСа, и в дальнейшем не будут". В четверг венгерское правительство заявило о выходе страны из МУС, Орбан объяснил это возросшей политизированностью организации, которую доказывает иск против Нетаньяху.

https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html

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в мире, израиль, венгрия, европа, виктор орбан, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд