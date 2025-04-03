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Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии - РИА Новости, 03.04.2025
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15:58 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/netanjahu-2009139082.html
Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии
Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии - РИА Новости, 03.04.2025
Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном перепутал трибуны и флаги, и в результате выступал под... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:58:00+03:00
2025-04-03T15:58:00+03:00
в мире
израиль
венгрия
европа
виктор орбан
биньямин нетаньяху
хамас
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном перепутал трибуны и флаги, и в результате выступал под флагом Венгрии, а Орбан под флагом Израиля. В начале пресс-конференции Нетаньяху первым зашел в зал и прошел к дальней трибуне с гербом Венгрии перед венгерским флагом. Орбан, зашедший после, не стал его останавливать, рассмеялся, поменял на трибунах папки с речами и встал за оставшуюся с гербом Израиля перед израильским флагом. В своей речи Орбан говорил о росте антисемитизма в Европе вследствие нелегальной миграции и заявил, что "в Венгрии никогда не развевались флаги ХАМАСа, и в дальнейшем не будут". В четверг венгерское правительство заявило о выходе страны из МУС, Орбан объяснил это возросшей политизированностью организации, которую доказывает иск против Нетаньяху.
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в мире, израиль, венгрия, европа, виктор орбан, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный уголовный суд
Нетаньяху на пресс-конференции с Орбаном выступал под флагом Венгрии

Нетаньяху на пресс-конференции перепутал трибуны и выступал под флагом Венгрии

© Getty Images / Janos KummerПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Janos Kummer
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Будапеште
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном перепутал трибуны и флаги, и в результате выступал под флагом Венгрии, а Орбан под флагом Израиля.
В начале пресс-конференции Нетаньяху первым зашел в зал и прошел к дальней трибуне с гербом Венгрии перед венгерским флагом. Орбан, зашедший после, не стал его останавливать, рассмеялся, поменял на трибунах папки с речами и встал за оставшуюся с гербом Израиля перед израильским флагом.
В своей речи Орбан говорил о росте антисемитизма в Европе вследствие нелегальной миграции и заявил, что "в Венгрии никогда не развевались флаги ХАМАСа, и в дальнейшем не будут".
В четверг венгерское правительство заявило о выходе страны из МУС, Орбан объяснил это возросшей политизированностью организации, которую доказывает иск против Нетаньяху.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Будапеште. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху
Вчера, 13:37
 
В миреИзраильВенгрияЕвропаВиктор ОрбанБиньямин НетаньяхуХАМАСМеждународный уголовный суд
 
 
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