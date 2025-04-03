https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009071342.html

Набиуллина рассказала, когда рубль будет стабильным

Набиуллина рассказала, когда рубль будет стабильным - РИА Новости, 03.04.2025

Набиуллина рассказала, когда рубль будет стабильным

Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:55:00+03:00

2025-04-03T11:55:00+03:00

2025-04-03T11:55:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

ключевая ставка

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Если мы добьемся, а я уверена, что добьемся, низкой инфляции, то это будет и более стабильный курс, и, наверное, не постоянно ослабляющийся курс (рубля - ред.)", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год. Глава ЦБ признала, что курс национальной валюты влияет на инфляцию, при этом, по ее словам, это влияние всегда было асимметричным. "Если курс ослабляется, то инфляция растет быстрее, а если курс укрепляется, темп роста цен снижается медленнее. И это не только в нашей стране так происходит", - пояснила она. Набиуллина отметила, что иногда при укреплении курса национальной валюты цены могут снижаться, но для этого укрепление должно быть устойчивым. "Не факт, что текущее укрепление (рубля - ред.) будет достаточно устойчивым", - сказала она. По мнению Набиуллиной, плавающий курс рубля подходит для российской экономики. "У нас плавающий курс, и мы действительно считаем, что для ситуации в нашей стране это правильное решение, особенно в ситуации, когда постоянные внешние шоки и курс эти шоки на физическом уровне абсорбирует", - заявила глава ЦБ. При этом она напомнила, что в критических ситуациях ЦБ вмешивается, в том числе приостанавливает свои валютные операции.

https://ria.ru/20250331/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250403/rubl-2009042580.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка