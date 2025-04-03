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Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.04.2025
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11:48 03.04.2025 (обновлено: 12:54 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009069493.html
Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина
Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.04.2025
Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина
Позиция Банка России по использованию криптовалюты во внутренних расчетах неизменна: регулятор выступает против проникновения ее во внутреннее денежное... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:48:00+03:00
2025-04-03T12:54:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Позиция Банка России по использованию криптовалюты во внутренних расчетах неизменна: регулятор выступает против проникновения ее во внутреннее денежное обращение, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы против этого, и у нас позиция здесь неизменна: нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение, в расчеты внутри (страны - ред.). И здесь мы предлагаем как раз одновременно усилить ответственность, допуская больше как инвестиционные возможности, усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.В середине марта Банк России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты, установив для этого на три года специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). Одновременно ЦБ предложил ввести прямой запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.Набиуллина напомнила, что по использованию криптовалюты во внешнеэкономической деятельности уже принят закон, и он позволяет это делать в экспериментальном правовом режиме. "Там несколько проектов, мы их по естественным причинам не раскрываем, но они идут. Поэтому мы здесь относимся нормально абсолютно к использованию крипты во внешнеэкономических расчетах", - сказала глава Банка России.Она также напомнила, что ЦБ предлагает разрешить инвестировать в криптовалюты в российской инфраструктуре "особо квалифицированным" инвесторам. Критерии для таких инвесторов можно обсуждать, но нужно защитить массовых инвесторов от вложений в крипту, так как она очень волатильна, указала Набиуллина.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, госдума рф
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина

Глава ЦБ РФ Набиуллина: нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Позиция Банка России по использованию криптовалюты во внутренних расчетах неизменна: регулятор выступает против проникновения ее во внутреннее денежное обращение, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Мы против этого, и у нас позиция здесь неизменна: нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение, в расчеты внутри (страны - ред.). И здесь мы предлагаем как раз одновременно усилить ответственность, допуская больше как инвестиционные возможности, усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
В середине марта Банк России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты, установив для этого на три года специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). Одновременно ЦБ предложил ввести прямой запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.
Набиуллина напомнила, что по использованию криптовалюты во внешнеэкономической деятельности уже принят закон, и он позволяет это делать в экспериментальном правовом режиме. "Там несколько проектов, мы их по естественным причинам не раскрываем, но они идут. Поэтому мы здесь относимся нормально абсолютно к использованию крипты во внешнеэкономических расчетах", - сказала глава Банка России.
Она также напомнила, что ЦБ предлагает разрешить инвестировать в криптовалюты в российской инфраструктуре "особо квалифицированным" инвесторам. Критерии для таких инвесторов можно обсуждать, но нужно защитить массовых инвесторов от вложений в крипту, так как она очень волатильна, указала Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами
21 марта, 16:06
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
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