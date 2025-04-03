https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009069493.html

Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина

Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.04.2025

Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина

Позиция Банка России по использованию криптовалюты во внутренних расчетах неизменна: регулятор выступает против проникновения ее во внутреннее денежное... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:48:00+03:00

2025-04-03T11:48:00+03:00

2025-04-03T12:54:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:219:2596:1679_1920x0_80_0_0_fd842a2efaf8ab3c3146f1fda63d6fd5.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Позиция Банка России по использованию криптовалюты во внутренних расчетах неизменна: регулятор выступает против проникновения ее во внутреннее денежное обращение, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы против этого, и у нас позиция здесь неизменна: нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение, в расчеты внутри (страны - ред.). И здесь мы предлагаем как раз одновременно усилить ответственность, допуская больше как инвестиционные возможности, усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.В середине марта Банк России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты, установив для этого на три года специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). Одновременно ЦБ предложил ввести прямой запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.Набиуллина напомнила, что по использованию криптовалюты во внешнеэкономической деятельности уже принят закон, и он позволяет это делать в экспериментальном правовом режиме. "Там несколько проектов, мы их по естественным причинам не раскрываем, но они идут. Поэтому мы здесь относимся нормально абсолютно к использованию крипты во внешнеэкономических расчетах", - сказала глава Банка России.Она также напомнила, что ЦБ предлагает разрешить инвестировать в криптовалюты в российской инфраструктуре "особо квалифицированным" инвесторам. Критерии для таких инвесторов можно обсуждать, но нужно защитить массовых инвесторов от вложений в крипту, так как она очень волатильна, указала Набиуллина.

https://ria.ru/20250321/kriptovalyuta-2006513387.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, госдума рф