Нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке, заявила Набиуллина
Глава ЦБ РФ Набиуллина: нельзя допустить крипту к расчетам на внутреннем рынке
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Позиция Банка России по использованию криптовалюты во внутренних расчетах неизменна: регулятор выступает против проникновения ее во внутреннее денежное обращение, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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"Мы против этого, и у нас позиция здесь неизменна: нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение, в расчеты внутри (страны - ред.). И здесь мы предлагаем как раз одновременно усилить ответственность, допуская больше как инвестиционные возможности, усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны", - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
В середине марта Банк России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты, установив для этого на три года специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). Одновременно ЦБ предложил ввести прямой запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.
Набиуллина напомнила, что по использованию криптовалюты во внешнеэкономической деятельности уже принят закон, и он позволяет это делать в экспериментальном правовом режиме. "Там несколько проектов, мы их по естественным причинам не раскрываем, но они идут. Поэтому мы здесь относимся нормально абсолютно к использованию крипты во внешнеэкономических расчетах", - сказала глава Банка России.
Она также напомнила, что ЦБ предлагает разрешить инвестировать в криптовалюты в российской инфраструктуре "особо квалифицированным" инвесторам. Критерии для таких инвесторов можно обсуждать, но нужно защитить массовых инвесторов от вложений в крипту, так как она очень волатильна, указала Набиуллина.