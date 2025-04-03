https://ria.ru/20250403/nabiullina--2009068790.html
Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав потребителей
Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав потребителей - РИА Новости, 03.04.2025
Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав потребителей
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что штрафы для банков за нарушение прав потребителей нужно повышать. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:46:00+03:00
2025-04-03T11:46:00+03:00
2025-04-03T11:46:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
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эльвира набиуллина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что штрафы для банков за нарушение прав потребителей нужно повышать. Выступая в четверг в Госдуме, она напомнила, что в сфере защиты прав потребителей приоритеты ЦБ неизменны - это борьба с нечестными продажами, защита прав заемщиков, защита самых уязвимых категорий граждан - пожилых, инвалидов. Она отметила, что законодательные изменения, которые были приняты ранее, работают. Так, по словам Набиуллиной, в прошлом году жалобы на навязывание платных услуг снизились почти вдвое, и проблема стала чуть менее острой. "Чего нам не хватает? Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. Конечно, ключевой для нас является работа с культурой банков, но усиление материальной ответственности - это сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения", - добавила глава регулятора.
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html
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центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Эльвира Набиуллина, Экономика
Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав потребителей
Эльвира Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав клиентов