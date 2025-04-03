https://ria.ru/20250403/nabiullina--2009068790.html

Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав потребителей

Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав потребителей - РИА Новости, 03.04.2025

Набиуллина призвала повышать штрафы банкам за нарушение прав потребителей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что штрафы для банков за нарушение прав потребителей нужно повышать. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:46:00+03:00

2025-04-03T11:46:00+03:00

2025-04-03T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что штрафы для банков за нарушение прав потребителей нужно повышать. Выступая в четверг в Госдуме, она напомнила, что в сфере защиты прав потребителей приоритеты ЦБ неизменны - это борьба с нечестными продажами, защита прав заемщиков, защита самых уязвимых категорий граждан - пожилых, инвалидов. Она отметила, что законодательные изменения, которые были приняты ранее, работают. Так, по словам Набиуллиной, в прошлом году жалобы на навязывание платных услуг снизились почти вдвое, и проблема стала чуть менее острой. "Чего нам не хватает? Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. Конечно, ключевой для нас является работа с культурой банков, но усиление материальной ответственности - это сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html

https://ria.ru/20250328/tseny-2008025472.html

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центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина, экономика