https://ria.ru/20250403/muzej-2010004626.html
Фестиваль добрососедства пройдет в Музее городского хозяйства Москвы
Фестиваль добрососедства пройдет в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 08.04.2025
Фестиваль добрососедства пройдет в Музее городского хозяйства Москвы
Фестиваль добрососедства пройдет 6 апреля в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-03T09:34:00+03:00
2025-04-03T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Фестиваль добрососедства пройдет 6 апреля в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства. "В воскресенье, 6 апреля, здесь пройдет фестиваль добрососедства, гостей ожидает познавательная программа. В 12.00 начнется лекция "Эволюция многоквартирных домов", в 12.30, 13.30 и 14.30 - мастер-класс "Цветочный букет". В 13.00 состоится лекция "Добрососедство. От подъезда до чердака", а в 14.00, 15.00 и 16.00 посетители смогут принять участие в квесте "Музейные загадки". В 14.00 можно принять участие в хороводе "Добрые соседи", - говорится в сообщении. Отмечается, что 7 апреля Музей городского хозяйства Москвы отметит свой третий день рождения. За это время он стал одним из самых популярных мест на ВДНХ, здесь побывали около 700 тысяч человек. Музей - одна из самых посещаемых площадок олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" и ежегодно становится лауреатом национальной премии "Корпоративный музей".
https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы
Фестиваль добрососедства пройдет в Музее городского хозяйства Москвы
Фестиваль добрососедства пройдет 6 апреля в Музее городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Фестиваль добрососедства пройдет 6 апреля в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В воскресенье, 6 апреля, здесь пройдет фестиваль добрососедства, гостей ожидает познавательная программа. В 12.00 начнется лекция "Эволюция многоквартирных домов", в 12.30, 13.30 и 14.30 - мастер-класс "Цветочный букет". В 13.00 состоится лекция "Добрососедство. От подъезда до чердака", а в 14.00, 15.00 и 16.00 посетители смогут принять участие в квесте "Музейные загадки". В 14.00 можно принять участие в хороводе "Добрые соседи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 апреля Музей городского хозяйства Москвы отметит свой третий день рождения. За это время он стал одним из самых популярных мест на ВДНХ, здесь побывали около 700 тысяч человек. Музей - одна из самых посещаемых площадок олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" и ежегодно становится лауреатом национальной премии "Корпоративный музей".