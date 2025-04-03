https://ria.ru/20250403/moskva-2010003375.html

В Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры

В Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры

Специалисты в Москве приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-03T12:40:00+03:00

2025-04-03T12:40:00+03:00

2025-04-08T13:11:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты в Москве приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры - дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в работах задействуют бригады ручной уборки и поливомоечную технику. "Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов. Часть работ начали еще в марте, так как позволили погодные условия", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250322/moskva-2006654012.html

москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва