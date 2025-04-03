https://ria.ru/20250403/moskva-2010003375.html
В Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры
В Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры
Специалисты в Москве приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-03T12:40:00+03:00
2025-04-03T12:40:00+03:00
2025-04-08T13:11:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты в Москве приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры - дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в работах задействуют бригады ручной уборки и поливомоечную технику. "Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов. Часть работ начали еще в марте, так как позволили погодные условия", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250322/moskva-2006654012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры
Специалисты в Москве приступили к промывке дорожных знаков после зимы
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты в Москве приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промываем после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры - дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в работах задействуют бригады ручной уборки и поливомоечную технику.
"Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов. Часть работ начали еще в марте, так как позволили погодные условия", - уточняется в сообщении.