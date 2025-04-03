https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html

В Москве завершилось весеннее половодье

В Москве завершилось весеннее половодье - РИА Новости, 03.04.2025

В Москве завершилось весеннее половодье

Период половодья в столичном регионе пройден штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:50:00+03:00

2025-04-03T15:50:00+03:00

2025-04-03T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Период половодья в столичном регионе пройден штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и благоустройства Петр Бирюков. "Период весеннего половодья завершился, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на сегодняшний день водохранилища Москворецкой водной системы наполнены примерно на 95%, Вазузской – на 94% от запланированных уровней. "Подготовка к периоду половодья была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в нем закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков. -0-

https://realty.ria.ru/20250403/moskva-2009127307.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков