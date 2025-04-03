https://ria.ru/20250403/moskva-2008999982.html

Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений

Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений - РИА Новости, 03.04.2025

Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений

Инвесторы построят в нескольких районах Москвы 19 школ и три образовательных комплекса, которые смогут посещать более 20 тысяч учеников, рассказал заммэра... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:12:00+03:00

2025-04-03T11:12:00+03:00

2025-04-03T11:12:00+03:00

москва

новомосковский административный округ

коммунарка (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Инвесторы построят в нескольких районах Москвы 19 школ и три образовательных комплекса, которые смогут посещать более 20 тысяч учеников, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Развитие образовательной инфраструктуры столицы продолжается. Сейчас девелоперы ведут строительство 22 образовательных учреждений вместимостью более тысячи учеников каждое. Их совокупная площадь составит свыше 530 тысяч квадратных метров. В общей сложности они рассчитаны более чем на 24,1 тысячи мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил замглавы города, эти объекты появятся в северной, северо-восточной, западной и юго-восточной частях Москвы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах.В сообщении пресс-службы уточняется, что речь идет о Молжаниновском, Очаково-Матвеевском, Останкинском районах, Коммунарке, Марьине, Текстильщиках, Солнцеве и т.д.Например, в Троицке появится образовательный комплекс для школьников и дошкольников на 1,7 тысячи мест. В школе в Молжаниновском районе смогут учиться более 1,5 тысячи детей. Образовательное учреждение в Очаково-Матвеевском вместит около тысячи учеников.

https://ria.ru/20250307/moskva-2003550166.html

https://ria.ru/20250217/efimov-1999609994.html

москва

новомосковский административный округ

коммунарка (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, новомосковский административный округ, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы