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Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений - РИА Новости, 03.04.2025
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11:12 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/moskva-2008999982.html
Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений
Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений - РИА Новости, 03.04.2025
Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений
Инвесторы построят в нескольких районах Москвы 19 школ и три образовательных комплекса, которые смогут посещать более 20 тысяч учеников, рассказал заммэра... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:12:00+03:00
2025-04-03T11:12:00+03:00
москва
новомосковский административный округ
коммунарка (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Инвесторы построят в нескольких районах Москвы 19 школ и три образовательных комплекса, которые смогут посещать более 20 тысяч учеников, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Развитие образовательной инфраструктуры столицы продолжается. Сейчас девелоперы ведут строительство 22 образовательных учреждений вместимостью более тысячи учеников каждое. Их совокупная площадь составит свыше 530 тысяч квадратных метров. В общей сложности они рассчитаны более чем на 24,1 тысячи мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил замглавы города, эти объекты появятся в северной, северо-восточной, западной и юго-восточной частях Москвы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах.В сообщении пресс-службы уточняется, что речь идет о Молжаниновском, Очаково-Матвеевском, Останкинском районах, Коммунарке, Марьине, Текстильщиках, Солнцеве и т.д.Например, в Троицке появится образовательный комплекс для школьников и дошкольников на 1,7 тысячи мест. В школе в Молжаниновском районе смогут учиться более 1,5 тысячи детей. Образовательное учреждение в Очаково-Матвеевском вместит около тысячи учеников.
https://ria.ru/20250307/moskva-2003550166.html
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москва
новомосковский административный округ
коммунарка (москва)
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москва, новомосковский административный округ, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Новомосковский административный округ, Коммунарка (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве возведут более 20 новых образовательных учреждений

Ефимов: в Москве возведут образовательные объекты более чем на 20 тысяч детей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Инвесторы построят в нескольких районах Москвы 19 школ и три образовательных комплекса, которые смогут посещать более 20 тысяч учеников, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Развитие образовательной инфраструктуры столицы продолжается. Сейчас девелоперы ведут строительство 22 образовательных учреждений вместимостью более тысячи учеников каждое. Их совокупная площадь составит свыше 530 тысяч квадратных метров. В общей сложности они рассчитаны более чем на 24,1 тысячи мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Как отметил замглавы города, эти объекты появятся в северной, северо-восточной, западной и юго-восточной частях Москвы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах.
В сообщении пресс-службы уточняется, что речь идет о Молжаниновском, Очаково-Матвеевском, Останкинском районах, Коммунарке, Марьине, Текстильщиках, Солнцеве и т.д.
Например, в Троицке появится образовательный комплекс для школьников и дошкольников на 1,7 тысячи мест. В школе в Молжаниновском районе смогут учиться более 1,5 тысячи детей. Образовательное учреждение в Очаково-Матвеевском вместит около тысячи учеников.
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