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Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025
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06:26 03.04.2025 (обновлено: 15:52 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/minoborony-2009023157.html
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:26:00+03:00
2025-04-03T15:52:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск поступил 28 марта и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований не приводятся.Основной вид деятельности АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" —производство вертолетов, самолетов малой авиации, изделий для летательных аппаратов, а также комплексов для борьбы с беспилотниками.
https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

Минобороны потребовало 390 млн рублей с изготовителя комплексов борьбы с БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил 28 марта и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований не приводятся.
Основной вид деятельности АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" —производство вертолетов, самолетов малой авиации, изделий для летательных аппаратов, а также комплексов для борьбы с беспилотниками.
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