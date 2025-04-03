https://ria.ru/20250403/minoborony-2009023157.html

Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025

Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:26:00+03:00

2025-04-03T06:26:00+03:00

2025-04-03T15:52:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск поступил 28 марта и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований не приводятся.Основной вид деятельности АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" —производство вертолетов, самолетов малой авиации, изделий для летательных аппаратов, а также комплексов для борьбы с беспилотниками.

https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)