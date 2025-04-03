https://ria.ru/20250403/minoborony-2009023157.html
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:26:00+03:00
2025-04-03T06:26:00+03:00
2025-04-03T15:52:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск поступил 28 марта и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований не приводятся.Основной вид деятельности АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" —производство вертолетов, самолетов малой авиации, изделий для летательных аппаратов, а также комплексов для борьбы с беспилотниками.
https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Минобороны потребовало 390 млн рублей с изготовителя комплексов борьбы с БПЛА
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил 28 марта и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований не приводятся.
Основной вид деятельности АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" —производство вертолетов, самолетов малой авиации, изделий для летательных аппаратов, а также комплексов для борьбы с беспилотниками.